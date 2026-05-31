le gardien de but français relancé au Portugal ?
Lucas Chevalier sur le départ

PSG : Lucas Chevalier contacté, la surprise est totale

PSG31 mai , 12:00
parClaude Dautel
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Remplaçant lors de la finale de la Ligue des champions, Lucas Chevalier va désormais pouvoir penser à son avenir, puisqu'il n'a pas été retenu par Didier Deschamps pour le Mondial. Le gardien de but français sait qu'il doit trouver un club pour se relancer, et justement le portier du PSG a une très sérieuse piste.
Lucas Chevalier n'a pas caché sa joie au moment de célébrer la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Et cela même s'il n'a joué qu'un match en cette année 2026 en C1. Pendant quelques minutes, en première période, il est sorti du banc, suite à un contact qui a laissé Safonov au sol, mais le portier russe a rapidement retrouvé ses esprits et son poste. Voir l'ancien gardien de but du LOSC fêter ce succès faisait un peu mal pour lui, car il avait signé à Paris pour succéder à Gianluigi Donnarumma et pourquoi pas devenir numéro 1 en équipe de France. Rien ne s'est passé comme prévu, et désormais la seule possibilité de relancer sa carrière est de trouver un nouveau club. Justement, L'Equipe affirme ce dimanche que les dirigeants parisiens ont des contacts pour Lucas Chevalier.

Lucas Chevalier pour succéder à une légende de Porto

Loïc Tanzi révèle en effet l'intérêt du FC Porto pour Lucas Chevalier. Des sources portugaises ont confié au journaliste que les dirigeants de Porto envisageaient de faire du portier français le remplaçant de Diogo Costa, formé au club et dont le départ semble imminent cet été, mais à priori pas pour signer au PSG, son nom étant cité à Liverpool. Cependant, notre confrère le fait remarquer, si Lucas Chevalier va rapidement faire le point avec le board parisien, le Paris Saint-Germain ne laissera pas partir l'ancien gardien du LOSC aussi facilement. Paris a déboursé 40 millions d'euros pour recruter Chevalier, il ne bradera pas son joueur, même si ce dernier fait le forcing pour partir.
Cependant, si le FC Porto confirme son intérêt et fait une offre raisonnable pour Lucas Chevalier, le Paris Saint-Germain ne retiendra pas de force le gardien français. Car pour la saison prochaine, Luis Enrique a déjà tranché, Matvei Safonov sera toujours le gardien de but numéro 1, le Russe ayant finalement fait oublier Gianluigi Donnarumma, avec un style parfois surprenant. De quoi pousser Chevalier vers la sortie, mais pas à n'importe quel prix.
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L'OL au Portugal pour faire un nouveau coup à la Moreira

Derniers commentaires

L'OL au Portugal pour faire un nouveau coup à la Moreira

Johnny avait tout prévu depuis le début. Il a failli nous couler pour notre bien. Grâce à lui, on est obligés d'acheter des inconnus au rabais qu'on va devoir revendre 10, 20 fois leur prix d'origine. Alors qu'on s'est attaché à eux. On relance l'académie qu'il a fait exprès de négliger au point de presque la tuer. Et cette année, il y a eu plein de nouvelles pépites. C'est bien la preuve qu'il l'avait vu, qu' il le savait. Et il l'a toujours su. C'est grâce à lui aussi qu'on continue à réduire drastiquement la masse salariale et que tout est fait à l'économie et sur le fil du rasoir en serrant les fesses à chaque fin de saison, et pour quelques années encore. Grâce à cette nouvelle politique, on a eu Satriano et Yaremchuck comme numéro 9 titulaires la même année, parce qu'on n'a plus un rond, grâce à lui. IL a creusé la dette et le deficit dans des proportions abyssals pour nous faire réagir, par amour pour le club. Et pourtant, on finit 4eme, grâce à lui... Ah non, on me dit dans l'oreillette que ça, c'est A CAUSE de Fonseca, autant pour moi. Sinon, si Paulo, le pire entraineur de l'OL depuis 300 ans au moins, n'avait pas fini la saison, on serait au minimum 3eme. Grâce à Johnny évidemment. Qui l'aurait bien sûr viré au bout de 2 mois, en début de saison. La liste est tellement longue de la bénédiction qu'est cet homme pour notre club, que je suis au bord des larmes... Je t'aime Johnny, merci pour tout...

PSG : Grégory Schneider disjoncte et attaque un journaliste

Mais quel c.. ! Ce n'est pas un journaliste, c'est un troll.

L'OM vaut 667 millions d'euros, McCourt a compris son erreur

Sauf que personne en veut surtout aux prix affichés ! Encore à 400M peut être un textor le prendrait et encore🤭😂

ASSE : Le propriétaire jure de ne pas laisser les Verts en Ligue 2

Si si ils sont bien dans ce championnat

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Continue de jouer a la pétanque car le foot c est pas votre fort 😉😁

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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