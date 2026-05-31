PSG : Lucas Chevalier contacté, la surprise est totale

Remplaçant lors de la finale de la Ligue des champions, Lucas Chevalier va désormais pouvoir penser à son avenir, puisqu'il n'a pas été retenu par Didier Deschamps pour le Mondial. Le gardien de but français sait qu'il doit trouver un club pour se relancer, et justement le portier du PSG a une très sérieuse piste.

Lucas Chevalier n'a pas caché sa joie au moment de célébrer la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Et cela même s'il n'a joué qu'un match en cette année 2026 en C1. Pendant quelques minutes, en première période, il est sorti du banc, suite à un contact qui a laissé Safonov au sol, mais le portier russe a rapidement retrouvé ses esprits et son poste. Voir l'ancien gardien de but du LOSC fêter ce succès faisait un peu mal pour lui, car il avait signé à Paris pour succéder à Gianluigi Donnarumma et pourquoi pas devenir numéro 1 en équipe de France. Rien ne s'est passé comme prévu, et désormais la seule possibilité de relancer sa carrière est de trouver un nouveau club. Justement, L'Equipe affirme ce dimanche que les dirigeants parisiens ont des contacts pour Lucas Chevalier.

Lucas Chevalier pour succéder à une légende de Porto

Loïc Tanzi révèle en effet l'intérêt du FC Porto pour Lucas Chevalier. Des sources portugaises ont confié au journaliste que les dirigeants de Porto envisageaient de faire du portier français le remplaçant de Diogo Costa, formé au club et dont le départ semble imminent cet été, mais à priori pas pour signer au PSG, son nom étant cité à Liverpool. Cependant, notre confrère le fait remarquer, si Lucas Chevalier va rapidement faire le point avec le board parisien, le Paris Saint-Germain ne laissera pas partir l'ancien gardien du LOSC aussi facilement. Paris a déboursé 40 millions d'euros pour recruter Chevalier , il ne bradera pas son joueur, même si ce dernier fait le forcing pour partir.

Cependant, si le FC Porto confirme son intérêt et fait une offre raisonnable pour Lucas Chevalier, le Paris Saint-Germain ne retiendra pas de force le gardien français. Car pour la saison prochaine, Luis Enrique a déjà tranché, Matvei Safonov sera toujours le gardien de but numéro 1, le Russe ayant finalement fait oublier Gianluigi Donnarumma, avec un style parfois surprenant. De quoi pousser Chevalier vers la sortie, mais pas à n'importe quel prix.