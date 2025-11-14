ICONSPORT_277063_0957

Kylian Mbappé faux blessé, le Real nargue la France

Kylian Mbappé14 nov. , 21:30
parMehdi Lunay
2
Double buteur contre l'Ukraine jeudi soir, Kylian Mbappé ne fera pas le dernier match de qualification en Azerbaïdjan dimanche. L'attaquant souffre de la cheville droite. En Espagne, on évoque déjà une fausse excuse de Mbappé.
Les supporters des Bleus ne pourront pas profiter pleinement de leur capitaine. Etincelant contre l'Ukraine jeudi avec deux buts et une passe décisive, Kylian Mbappé ne disputera pas le match en Azerbaïdjan prévu dimanche. L'attaquant a quitté le groupe de l'Equipe de France pour retourner à Madrid. En cause, sa cheville droite touchée lors du rassemblement d'octobre dernier. Une douleur s'est réveillée et Mbappé ne veut prendre aucun risque surtout pour une rencontre sans enjeu particulier.

Lire aussi

EdF : Trois départs annoncés, Mbappé quitte les BleusEdF : Trois départs annoncés, Mbappé quitte les Bleus

Une blessure diplomatique de Mbappé ?

Une explication crédible mais pas convaincante en interne. Selon RMC Sport, ce forfait est remis en doute dans l'entourage de l'Equipe de France. On craint la blessure diplomatique du capitaine français pour s'éviter le long voyage jusqu'à Bakou. Le Real Madrid est visé sans le dire, ayant pour habitude de mettre sous pression ses cadres en sélection. Plusieurs joueurs madrilènes ont récemment décliné des matchs internationaux de manière floue comme Vinicius, Thibaut Courtois ou encore Federico Valverde.
La presse espagnole donne du crédit à cette théorie en révélant un détail troublant. Pour quitter l'Equipe de France ce vendredi, Kylian Mbappé a prétexté la réalisation d'examens médicaux à Madrid pour sa cheville. Or, le Real n'aurait programmé aucun examen de ce type dans la semaine à venir. L'attaquant français doit même être titularisé pour le match de reprise en Liga contre Elche, le 23 novembre prochain. Pas vraiment le meilleur moyen de soulager un corps fragile...
K. Mbappé

K. Mbappé

FranceFrance Âge 26 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs6
Buts2
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts5
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs12
Buts13
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de samedi

psg tous contre deschamps l armee numerique est lancee deschamps 52 398494
Equipe de France

EdF : Pierre Ménès voit un gros problème pour la France

ICONSPORT_277063_0846
PSG

Le PSG défavorisé, Didier Deschamps agace

Coupe du Monde 2026
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de vendredi

Fil Info

00:00
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de samedi
23:30
EdF : Pierre Ménès voit un gros problème pour la France
23:00
Le PSG défavorisé, Didier Deschamps agace
22:48
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de vendredi
22:47
CdM 2026 : La Croatie qualifiée, les Pays-Bas y sont presque
22:30
Lamine Yamal c’est fini, l’Espagne l’enterre
22:00
PSG : Luis Enrique sort le champagne, le Real oublie Vitinha
21:27
EdF : Les Bleuets accrochés en Suisse

Derniers commentaires

Le PSG défavorisé, Didier Deschamps agace

Si bambi va tout va cqfd

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Rires, l'explication est simple comme bonjour, tu n'as respecté ta parole, sinon je t'aurais forcément retrouvé sur place, rires. J'étais là à patienter à l'heure convenue, et toi tu étais absent. Mais pour toi ce n'est pas grave du moment que Greg Roi avale la couleuvre, rires.

Endrick, le « non » catégorique du Real à l’OL

Le prêt serait pour 6 mois et non 5. Son salaire annuel est de 4 100 000 € (4 160 000 € selon Capology). L'OL devrait payer 50 %, soit 2 050 000 € (ou 2 080 000 €), + 800 000 € réclamés par Florentino Perez pour le prêt. Soit un total de 2 850 000 € (ou 2 880 000 €).

Kylian Mbappé faux blessé, le Real nargue la France

Même s'il le fait rentrer en jeu en 2ème mi-temps.

Kylian Mbappé faux blessé, le Real nargue la France

Comme d'hab DD a ses têtes et ses passes droits... S'il met Barcola titulaire on aura compris...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading