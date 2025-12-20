ICONSPORT_227934_0338
Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi

Le PSG souhaite un bon anniversaire à...Kylian Mbappé

PSG20 déc. , 10:20
par Claude Dautel
1
Cette semaine, Kylian Mbappé a eu gain de cause devant la justice et le PSG doit lui payer 61ME. Cela n'empêche pas le club de la capitale de lui souhaiter un bon anniversaire.
Ce samedi 20 décembre, Kylian Mbappé fête ses 27 ans. Et avec les 61 millions d'euros qu'il doit rapidement toucher du Paris Saint-Germain, l'attaquant du Real Madrid pourra se faire de beaux cadeaux. Mais pour le PSG, malgré tout cela, il n'y a aucune raison de ne pas souhaiter un bon anniversaire à son ancien joueur. Alors, via les réseaux sociaux, les champions d'Europe ont envoyé un petit mot à Kylian Mbappé.
Sur les réseaux sociaux, les supporters du Paris Saint-Germain ont manié l'ironie suite au message de leur club préféré. Pour certains, il s'agit de malice pour rappeler à Mbappé qu'il n'avait pas gagné la Ligue des champions avec le PSG, pour d'autres, c'est pour montrer que le club de la capitale est au-dessus de tout cela et se moque de cette lourde condamnation financière.
1
Derniers commentaires

Le PSG souhaite un bon anniversaire à...Kylian Mbappé

Joyeux Anniversaire Killyan et surtout Joyeux Anniversaire à mon fils Eddy .

Griezmann-Endrick, l’OL prépare une attaque de feu

Merci Mme Irma 🤗

Griezmann-Endrick, l’OL prépare une attaque de feu

.

PSG : Clash Dembélé-Luis Enrique, Canal+ confirme

Latour ,Latour et encore Latour . Mon dentiste arracheur de dents s'appelle Latour aussi . Et je m'étonne que ce petit Latour est journaliste sportif et non dentiste .il a au moins une qualité qu'on ne peut pas lui enlever c'est qu'il frustré,menteur et polémique.

OM : La Juventus offre 25ME cash pour Hojbjerg

Ceux de mac court par contre sont aux verts... cest bien la l'essentiel...ca lui permet de remettre au pot chaques saisons ..

