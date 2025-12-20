Le PSG souhaite un bon anniversaire à...Kylian Mbappé

Joyeux Anniversaire Killyan et surtout Joyeux Anniversaire à mon fils Eddy .
Merci Mme Irma 🤗
.
Latour ,Latour et encore Latour . Mon dentiste arracheur de dents s'appelle Latour aussi . Et je m'étonne que ce petit Latour est journaliste sportif et non dentiste .il a au moins une qualité qu'on ne peut pas lui enlever c'est qu'il frustré,menteur et polémique.
Ceux de mac court par contre sont aux verts... cest bien la l'essentiel...ca lui permet de remettre au pot chaques saisons ..
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Kylian Mbappé fête ses 27 ans ! 🎉 Joyeux anniversaire Kylian 🎂