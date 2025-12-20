Le PSG souhaite un bon anniversaire à...Kylian Mbappé

Cette semaine, Kylian Mbappé a eu gain de cause devant la justice et le PSG doit lui payer 61ME. Cela n'empêche pas le club de la capitale de lui souhaiter un bon anniversaire.

Ce samedi 20 décembre, Kylian Mbappé fête ses 27 ans. Et avec les 61 millions d'euros qu'il doit rapidement toucher du Paris Saint-Germain , l'attaquant du Real Madrid pourra se faire de beaux cadeaux. Mais pour le PSG, malgré tout cela, il n'y a aucune raison de ne pas souhaiter un bon anniversaire à son ancien joueur. Alors, via les réseaux sociaux, les champions d'Europe ont envoyé un petit mot à Kylian Mbappé.

Sur les réseaux sociaux, les supporters du Paris Saint-Germain ont manié l'ironie suite au message de leur club préféré. Pour certains, il s'agit de malice pour rappeler à Mbappé qu'il n'avait pas gagné la Ligue des champions avec le PSG, pour d'autres, c'est pour montrer que le club de la capitale est au-dessus de tout cela et se moque de cette lourde condamnation financière.