Kylian Mbappé dévoile pourquoi il n'a pas d'amoureuse

Kylian Mbappé11 sept. , 17:30
parHadrien Rivayrand
Kylian Mbappé est l'un des sportifs les plus connus au monde. Difficile pour lui de trouver du temps pour une quelconque vie amoureuse. 
Kylian Mbappé est plus motivé que jamais cette saison pour réussir de grandes choses. Parmi les objectifs du joueur du Real Madrid : remporter la Ligue des champions, le Ballon d'Or et la Coupe du monde. Mbappé veut se donner les moyens de réussir ses objectifs et cela passera par énormément de travail. Et pas toujours facile d'avoir les idées claires quand on est aussi connu que lui. Récemment, Mbappé est passé par des trous d'air et des polémiques qui n'ont pas été simples à gérer pour lui. D'ailleurs, il se voit mal, dans sa situation actuelle et sa notoriété, avoir une vie amoureuse... 

Mbappé veut prendre son temps

Lors d'une entretien accordé à L'Equipe, le champion du monde 2018 n'a en effet pas fait dans la langue de bois concernant sa vie privée : « Chacun construit sa vie différemment. Moi, je l’ai fait en pensant que le football c’était toute ma vie, et que je voulais profiter à fond de ma carrière. Peut-être que j’ai tort... Peut-être que j’ai raison. Il n’y a que l’avenir qui me le dira, ou Dieu en temps voulu. Quand tu choisis les choses, le résultat est facile à assumer. On en revient à la fine ligne entre paranoïa et vigilance. Certains te veulent du mal, mais ça n’est pas tout le monde. Il ne faut pas trop penser et se lancer. C’est valable pour tout le monde »

Pour le moment, pas question donc pour Kylian Mbappé de partager sa vie avec quelqu'un. Son ambition est d'atteindre ses objectifs en tant que star du ballon rond avant de penser à autre chose. Agé de 26 ans seulement, rien ne presse en effet dans la vie d'homme d'un Kylian Mbappé surmédiatisé et pas totalement libre dans ses faits et gestes. 
