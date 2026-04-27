Kylian Mbappé, c'est le Paul Seixas du Real Madrid

Le Real Madrid ne remportera pas de titre cette saison et la grogne se fait de plus en plus entendre dans la capitale espagnole. D’autant que Kylian Mbappé ferait régner sa loi, que ce soit sur le terrain ou en dehors.

Le Real Madrid a encore perdu des points face au Barça ce week-end en Liga et a dit adieu au titre. Le club madrilène ne remportera donc aucun trophée cette saison, et les supporters commencent à perdre patience. D’autant plus que l’attitude de certaines stars laisse clairement à désirer selon la presse espagnole.

Comme souvent, Kylian Mbappé concentre les frustrations. L’international français est apparu très agacé sur la pelouse du Betis et a directement regagné le vestiaire. Au Real Madrid, la tension est à son comble… Pourtant, au regard de sa forme, Mbappé a peu de choses à se reprocher.

Mbappé encore premier au Real Madrid

Selon des informations relayées par Defensa Central, l’ancien joueur du PSG est en effet le joueur le plus rapide du Real Madrid dans cette édition de la Ligue des champions. Le Français a atteint une vitesse de 36,2 km/h. Il devance Fede Valverde (35,8 km/h) et Vinícius Júnior (35,1 km/h). Le Real Madrid dispose donc de joueurs très rapides dans son effectif, même si leur potentiel n’est pas toujours exploité au mieux.

Ferland Mendy et Raúl Asencio ont également atteint des vitesses respectives de 34,9 km/h et 34,7 km/h. L’été prochain, le mercato s’annonce particulièrement agité du côté du Real Madrid. Florentino Pérez serait déterminé à investir massivement. Il faudra aussi probablement trouver un nouvel entraîneur et apaiser certains egos.

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Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinícius Jr sont notamment concernés, eux dont la collaboration sur le terrain ne fonctionne pas encore pleinement. Une situation problématique pour un Real Madrid qui semble dans une impasse et qui ne pourra pas se permettre une nouvelle saison sans trophée.