« Le Paris Saint-Germain peut gagner le Mondial », il apporte la preuve

Deux semaines après avoir gagné la Ligue des champions, le PSG a vu la plupart de ses joueurs rejoindre des équipes nationales engagées dans le Mondial 2026. De quoi laisser penser à certains que le Paris SG serait capable de gagner la Coupe du Monde qui a débuté cette semaine.

Même si les esprits chagrins feront remarquer que l'équipe de Luis Enrique n'a pas gagné le Mondial des clubs 2025, battue par Chelsea, qui le PSG a depuis balayé en Ligue des champions, au petit jeu des analyses, il n'est pas totalement fou de se demander ce que ferait le Paris Saint-Germain s'il était engagé dans le Mondial 2026. A cette question, Matt Hayes, journaliste irlandais qui travaille notamment pour Transfermarkt, pense avoir la réponse. Sur le réseau social d'Elon Musk, devenu vendredi le premier homme à avoir une fortune dépassant les 1.000 milliards, non pas de sabords, mais de dollars, notre confrère va droit au but. Pour lui, tout indique que le club français est en mesure de gagner le Mondial 2026.

Le PSG, c'est le meilleur de la France et du Portugal

Pour Matt Hayes, tout est relativement simple. « Je me disais juste que l'attaque de la France avec le milieu de terrain du Portugal remporterait toutes les Coupes du monde à jamais... puis je me suis rendu compte qu'on appelle cette équipe le Paris Saint-Germain, explique le journaliste irlandais, qui répond aussi aux supporters de Chelsea qui lui rappellent que lors du Mondial des clubs, le PSG avait été battu très nettement. Je suis sûr qu’ils étaient dévastés de ne pas avoir remporté le petit tournoi de pré-saison ridicule de Trump. » Il est vrai que le Paris SG vient pour la deuxième fois consécutive de faire très forte impression sous les ordres de Luis Enrique. Mais de là à voir cette équipe dominer la France, le Portugal, l'Espagne ou bien l'Argentine, il n'y a qu'un pas qu'il ne faut pas franchir trop vite.

Il faut également rappeler qu'un joueur qui a été décisif cette saison pour le Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, n'est pas qualifié avec son pays, la Géorgie, pour ce Mondial. Si cela avait été le cas, il aurait fait un bon candidat au Ballon d'Or 2026, lequel semble désormais devoir se jouer entre Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise et Harry Kane, soit trois joueurs de la France et un de l'Angleterre.