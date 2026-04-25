Du beau jeu ou la gagne, Deschamps laisse le choix au Real Madrid

Le Real Madrid a mis Didier Deschamps dans sa short list pour la saison prochaine. Le style du Français ne plait pas, mais sa capacité à gagner à tout prix séduit.

Sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps va vivre sa dernière compétition cet été avec la Coupe du monde. Si le champion du monde 1998 en tant que joueur, et 2018 comme entraîneur, assure être totalement concentré sur le Mondial, son agent travaille déjà sur son futur emploi. Didier Deschamps a déjà confié qu’il se verrait bien reprendre rapidement du travail comme entraineur en club, et son profil fait forcément saliver de nombreuses formations.

Le Real se méfie de Deschamps

Son nom est cité au Real Madrid, qui s’est séparé de Xabi Alonso et a tout de même peu de chances de continuer avec Alvaro Arbeloa. Mais la perspective de faire venir le coach des Bleus fait tout de même lever quelques sourcils en Espagne. Niveau style de jeu et mise en place tactique, « DD » ne s’embarrasse pas de fioritures et se concentre pour faire gagner ses équipes, ce qu’il arrive en général à faire. Au détriment du jeu, ce qui peut déplaire à un Santiago Bernabeu toujours très exigeant.

« L'une des plus grandes polémiques entourant l'arrivée de Deschamps concerne le style de jeu peu attrayant de ses équipes. Malgré la présence de joueurs de classe mondiale, il est un entraîneur axé sur les résultats », confie ainsi le média madrilène Defensa Central, proche de la direction du Real. Il ne faudra donc pas s’attendre à du spectacle, mais l’ancien milieu de terrain a d’autres capacités qui font saliver Florentino Pérez.

Il sait gérer un vestiaire comme personne, et la guerre des égos sera oubliée avec un gestion entre douceur et fermeté à la façon d’un Carlo Ancelotti. Et surtout, c’est considéré au Real Madrid comme une manière efficace de retrouver le chemin des titres, après deux années vierges qui font mal à l’histoire de la Casa Blanca. Un choix crucial à faire, mais nul doute que les Français du Real Madrid apprécieraient de voir un tel entraineur débarquer en Espagne à la fin de l’été.