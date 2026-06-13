PSG : Zaïre-Emery répond enfin à Luis Enrique

A trois jours des débuts de l'équipe de France dans ce Mondial, Warren Zaïre-Emery est revenu sur la récente finale de la Ligue des champions gagnée par le PSG contre Arsenal. L'occasion pour lui de calmer les choses suite à la décision de Luis Enrique de ne pas la titulariser.

Elément très important de l'équipe parisienne durant toute la campagne de Ligue des champions, Warren Zaïre-Emery a appris au dernier moment qu'il serait sur le banc pour la finale de la Ligue des champions, il y a deux semaines à Budapest. Et dans la foulée de la victoire parisienne, à laquelle il avait participé puisqu'il était entré en seconde période, le milieu de terrain du PSG et des Bleus semblait un peu dépité lors des célébrations du titre. Ce samedi, revenant pour Téléfoot sur cette décision de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery a reconnu qu'il avait été touché par ce choix tactique, mais que le résultat du match avait donné raison à son entraîneur.

Luis Enrique a encore eu raison

« Si la frustration de débuter comme titulaire en finale s’est vite passée ? Oui, après vous savez, ce sont les choix du coach. C’est sa formule. On ne peut pas lui en vouloir, il a gagné, donc c’est comme ça, a confié Warren Zaïre-Emery, avant de reconnaitre qu’il avait été tout de même touché de débuter sur le banc, lui qui a tant contribué à ce titre du Paris Saint-Germain. C’est vrai que sur le moment j’étais un peu frustré. Mais, quand on voit l’équipe qui gagne, que tout se passe bien, on ne peut qu’être content. J’ai pris du plaisir à rentrer sur le terrain et jouer pour cette équipe. » Cependant, malgré cela, le milieu de terrain, qui, rappelons le, n'a que 20 ans, n'est pas du tout remonté contre le PSG et son entraîneur, et souhaite continuer sa carrière sous le maillot parisien. Cela tombe bien, puisqu'il est lié jusqu'en 2029 avec le Paris Saint-Germain.

Zaïre-Emery a digéré la finale

De son côté, Luis Enrique avait tenu à désamorcer une possible polémique avec son joueur dès le coup de sifflet final de la Ligue des champions. « Je veux souligner le fait que j'ai été très injuste avec Warren en tant qu'entraîneur. Il mérite de jouer cette finale. Il a montré sa personnalité et il a accepté ma décision. Il a montré sur les minutes jouées qu'il est un vrai professionnel et quelqu'un de spécial », avait reconnu l'entraîneur du PSG. A priori, son joueur lui a pardonné.