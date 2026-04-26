Une guerre Mbappé-Bellingham, il y a le feu au Real

Désormais relégué à 11 points de Barcelone en Liga, le Real Madrid ne sera probablement pas champion d'Espagne. Une saison blanche se profile et agace Kylian Mbappé. Le Français pense que son équipe s'est sabordée elle-même et vise Jude Bellingham.

Une constellation de stars pour une période de vaches maigres au Real Madrid. Les Merengue s'apprêtent à vivre une deuxième saison de suite sans titre majeur. La Liga s'est sans doute envolée vendredi avec le nul subi au Betis 1-1. Vainqueur à Getafe samedi, le FC Barcelone a pris 11 points d'avance sur son rival madrilène au classement. Un échec qui affecte beaucoup Kylian Mbappé en interne. Venu à Madrid pour grimper sur le toit de l'Europe, l'ancien parisien vit un vrai cauchemar éveillé.

Kylian Mbappé s'en prend à Jude Bellingham

Frustré et agacé par cette situation, Kylian Mbappé ne reste pas silencieux dans le vestiaire du Real. Selon le compte X Le Journal du Real, le Français s'est plaint des performances globales de l'équipe devant ses coéquipiers. Pour lui, la saison madrilène a été gâchée par le comportement néfaste de certains joueurs. Dans son viseur figure un homme en particulier : Jude Bellingham. Le milieu anglais et le capitaine des Bleus ont eu de grosses altercations en privé.

Mbappé accuse Bellingham d'avoir sabordé l'équipe puisque ce dernier avait été l'un des meneurs de la fronde contre Xabi Alonso. De son côté, l'ancien joueur de Dortmund fait partie des rares joueurs à avoir ouvertement critiqué les prestations du joueur passé par Monaco et le PSG. Une ambiance délétère qui ne sera pas facile à gérer pour Florentino Perez et le successeur d'Alvaro Arbeloa sur le banc. Même s'il est célèbre, ce futur entraîneur arrivera dans un vrai champ de mines.