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Jude Bellingham et Kylian Mbappé

Une guerre Mbappé-Bellingham, il y a le feu au Real

Kylian Mbappé26 avr. , 13:00
parMehdi Lunay
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Désormais relégué à 11 points de Barcelone en Liga, le Real Madrid ne sera probablement pas champion d'Espagne. Une saison blanche se profile et agace Kylian Mbappé. Le Français pense que son équipe s'est sabordée elle-même et vise Jude Bellingham.
Une constellation de stars pour une période de vaches maigres au Real Madrid. Les Merengue s'apprêtent à vivre une deuxième saison de suite sans titre majeur. La Liga s'est sans doute envolée vendredi avec le nul subi au Betis 1-1. Vainqueur à Getafe samedi, le FC Barcelone a pris 11 points d'avance sur son rival madrilène au classement. Un échec qui affecte beaucoup Kylian Mbappé en interne. Venu à Madrid pour grimper sur le toit de l'Europe, l'ancien parisien vit un vrai cauchemar éveillé.

Kylian Mbappé s'en prend à Jude Bellingham

Frustré et agacé par cette situation, Kylian Mbappé ne reste pas silencieux dans le vestiaire du Real. Selon le compte X Le Journal du Real, le Français s'est plaint des performances globales de l'équipe devant ses coéquipiers. Pour lui, la saison madrilène a été gâchée par le comportement néfaste de certains joueurs. Dans son viseur figure un homme en particulier : Jude Bellingham. Le milieu anglais et le capitaine des Bleus ont eu de grosses altercations en privé.
Mbappé accuse Bellingham d'avoir sabordé l'équipe puisque ce dernier avait été l'un des meneurs de la fronde contre Xabi Alonso. De son côté, l'ancien joueur de Dortmund fait partie des rares joueurs à avoir ouvertement critiqué les prestations du joueur passé par Monaco et le PSG. Une ambiance délétère qui ne sera pas facile à gérer pour Florentino Perez et le successeur d'Alvaro Arbeloa sur le banc. Même s'il est célèbre, ce futur entraîneur arrivera dans un vrai champ de mines.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
O. Lyonnais
57311768483216
4
LOSC Lille
54301668493415
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3830911104046-6
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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