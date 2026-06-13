Mondial 2026 : L'Angleterre a déjà retrouvé son matériel volé !

L'équipe d'Angleterre a été victime d'un vol de matériel d'entraînement avant son arrivée à Kansas City, aux Etats-Unis, pour la Coupe du monde de football, a indiqué la police locale. Mais ce samedi, les Three Lions respirent mieux puisque tout a déjà été retrouvé.

Le véhicule transportant le matériel des Three Lions vers son camp de base pour cette compétition co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, avait été cambriolé selon différentes sources. L'incident s'est produit alors que le matériel était en cours de transfert depuis le camp d'entraînement de l'Angleterre en Floride vers le Swope Soccer Village, où il devait être mis en place avant que l'équipe n'entame sa préparation à la suite de son déplacement à Kansas City samedi. "Nous enquêtons sur un possible vol de matériel dans un véhicule de l'équipe qui est arrivé à Kansas City ce soir avec des objets manquants", a déclaré la police. "L'enquête est en cours. Deux suspects ont été placés en garde à vue dans l'attente d'un complément d'enquête", ont ajouté les forces de l'ordre.

L'Angleterre a vite retrouvé tout son matériel

Selon les médias britanniques, des ballons et des chaussures figureraient parmi les objets dérobés. Ce vol, susceptible de perturber la préparation de l'Angleterre pour son entrée en lice dans la compétition contre la Croatie, prévue mercredi à Dallas, a cependant été rapidement élucidé. En effet, Sky Sport News a eu la confirmation de la part des responsables de la délégation anglaise qu'une grande partie du matériel volé avait été récupérée et que les joueurs de Thomas Tuchel vont pouvoir travailler sereinement la préparation de leur premier match dans ce Mondia 2026.