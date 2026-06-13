ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnumwouu6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01qza5rs1gsuxfrelnqudf

Mondial 2026 : La Suisse veut vendre du rêve face au Qatar

Mondial 202613 juin , 14:40
parFoot01 avec Reuters
0
Ajouter comme source préférée sur Google
La Suisse est impatiente d'effectuer ses débuts en Coupe du monde de football ce samedi soir face au Qatar et espère y réaliser sa meilleure performance. Cependant, les joueurs devront veiller à profiter pleinement de ce moment, a déclaré le capitaine de la sélection helvétique Granit Xhaka.
Pour sa quatrième participation à la Coupe du monde, Granit Xhaka a souligné que les Suisses étaient confiants et "plus motivés que jamais", et qu'ils donneraient tout pour l'emporter ce samedi à Santa Clara contre le Qatar, double champion d'Asie.
"En football, on parle toujours de tactique, mais il faut aussi profiter du moment présent et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes dans le football : entrer sur le terrain et se sentir libre", a-t-il déclaré vendredi soir en conférence de presse.
"Nous voulons simplement donner le meilleur de nous-mêmes demain. Nous voulons briller pour la Suisse, pour nos familles. Demain, nous franchirons la première grande étape. Ce sera la meilleure Coupe du monde", a-t-il poursuivi.
"Nous sommes impatients", a-t-il ajouté. "Nous sommes prêts. Nous sommes prêts physiquement, nous sommes prêts mentalement", a-t-il également noté.
La Suisse participe à sa sixième Coupe du monde consécutive, un exploit que seuls la France, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal et l'Allemagne ont réalisé en Europe.
Mais contrairement à ces équipes, les Suisses n'ont pas particulièrement brillé dans les dernières éditions, avec des éliminations en huitièmes de finale lors de cinq de leurs six dernières participations, leur dernier quart de finale remontant à 1954.
Une victoire contre le Qatar les propulserait en tête du groupe B, devant la Bosnie et le Canada, co-organisateur de la Coupe du monde, qui ont fait match nul (1-1) vendredi.

La Suisse a tiré les leçons du passé

Granit Xhaka, âgé de 33 ans, est le pilier de l'équipe suisse et le joueur le plus capé du pays.
"Les deux tiers des joueurs de mon équipe ont déjà disputé un grand tournoi", a mis en avant Murat Yakin. "Nous avons tiré les leçons du passé. Aujourd'hui, quatre ans plus tard, nous avons plus d'expérience. Nous faisons mieux les choses", a-t-il expliqué.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366586_0527
OM

Greenwood à la Roma, l’OM humilié avec 18 millions d'euros

Bradley Barcola buteur avec le PSG
PSG

Barcola reste au PSG, le Qatar n'attend qu'une chose

ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnuqwqlg6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01rdbcwc1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Mondial 2026 : La Turquie s'explique après son fiasco

Afonso Moreira
OL

OL : Afonso Moreira a donné son accord à Leverkusen !

Fil Info

14 juin , 13:20
Greenwood à la Roma, l’OM humilié avec 18 millions d'euros
14 juin , 13:00
Barcola reste au PSG, le Qatar n'attend qu'une chose
14 juin , 12:40
Mondial 2026 : La Turquie s'explique après son fiasco
14 juin , 12:20
OL : Afonso Moreira a donné son accord à Leverkusen !
14 juin , 12:00
OM : Bruno Genesio l'a réclamé, un renfort dit oui à Marseille
14 juin , 11:30
EdF : Face au Sénégal, un cauchemar va hanter les Parisiens
14 juin , 11:00
OM : Papin et Tapie, de poignants aveux
14 juin , 10:30
OL : Le dossier Duranville bloque brutalement
14 juin , 10:10
CdM : L'incroyable Flower of Scotland chanté par tout le stade (vidéo)

Derniers commentaires

CdM : L'incroyable Flower of Scotland chanté par tout le stade (vidéo)

Je kiff vraiment cet hymne !!! Il m'en met les frissons.

Grand supporter du PSG, Mbappé a fêté la 2e étoile

Tu parles de tous les médias qui disaient que JMA allait dans le vestiaires des arbitres ? C'est bizarre... parce que Nasser le fait très souvent... mais personne n'en parle. ^^

OL : Afonso Moreira a donné son accord à Leverkusen !

combien ?

OM : Lorenzi ramène déjà un Brestois à Marseille

Mon dieu que tu es limité. Bien sûr que j'ai compris ton post. Tu te prends pour un grand penseur la tchoin? Tu mélanges tout et tu dévies toujours. Je te rappelle qu'au début tu parlais de bons joueurs qui chez nous deviennent mauvais. Et là tu me racontes Longoria et Nasser, d'erreur de gestion et bla bla et bla bla. C'est le bordel dans ta tronche. Je ne parlerai pas des joueurs que tu cites étant donné que tu les traitais de tocards quand ils étaient chez nous. C'est dire si tu es crédible...

CdM : Koné et Zaïre-Emery avouent, la France a un incroyable talent

Sans Kylian Mbappé... l'Equipe de France n'a aucune chance de remporter une autre Coupe du Monde. Le comportement de Kylian Mbappé est exemplaire... sauf pour Nasser et ses disciples. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading