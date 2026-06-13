Mondial 2026 : La Suisse veut vendre du rêve face au Qatar

La Suisse est impatiente d'effectuer ses débuts en Coupe du monde de football ce samedi soir face au Qatar et espère y réaliser sa meilleure performance. Cependant, les joueurs devront veiller à profiter pleinement de ce moment, a déclaré le capitaine de la sélection helvétique Granit Xhaka.

Pour sa quatrième participation à la Coupe du monde, Granit Xhaka a souligné que les Suisses étaient confiants et "plus motivés que jamais", et qu'ils donneraient tout pour l'emporter ce samedi à Santa Clara contre le Qatar, double champion d'Asie.

"En football, on parle toujours de tactique, mais il faut aussi profiter du moment présent et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes dans le football : entrer sur le terrain et se sentir libre", a-t-il déclaré vendredi soir en conférence de presse.

"Nous voulons simplement donner le meilleur de nous-mêmes demain. Nous voulons briller pour la Suisse, pour nos familles. Demain, nous franchirons la première grande étape. Ce sera la meilleure Coupe du monde", a-t-il poursuivi.

"Nous sommes impatients", a-t-il ajouté. "Nous sommes prêts. Nous sommes prêts physiquement, nous sommes prêts mentalement", a-t-il également noté.

La Suisse participe à sa sixième Coupe du monde consécutive, un exploit que seuls la France, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal et l'Allemagne ont réalisé en Europe.

Mais contrairement à ces équipes, les Suisses n'ont pas particulièrement brillé dans les dernières éditions, avec des éliminations en huitièmes de finale lors de cinq de leurs six dernières participations, leur dernier quart de finale remontant à 1954.

Une victoire contre le Qatar les propulserait en tête du groupe B, devant la Bosnie et le Canada, co-organisateur de la Coupe du monde, qui ont fait match nul (1-1) vendredi.

La Suisse a tiré les leçons du passé

Granit Xhaka, âgé de 33 ans, est le pilier de l'équipe suisse et le joueur le plus capé du pays.

"Les deux tiers des joueurs de mon équipe ont déjà disputé un grand tournoi", a mis en avant Murat Yakin. "Nous avons tiré les leçons du passé. Aujourd'hui, quatre ans plus tard, nous avons plus d'expérience. Nous faisons mieux les choses", a-t-il expliqué.