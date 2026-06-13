Mondial 2026 : La Suisse veut vendre du rêve face au Qatar

Je kiff vraiment cet hymne !!! Il m'en met les frissons.
Tu parles de tous les médias qui disaient que JMA allait dans le vestiaires des arbitres ? C'est bizarre... parce que Nasser le fait très souvent... mais personne n'en parle. ^^
combien ?
Mon dieu que tu es limité. Bien sûr que j'ai compris ton post. Tu te prends pour un grand penseur la tchoin? Tu mélanges tout et tu dévies toujours. Je te rappelle qu'au début tu parlais de bons joueurs qui chez nous deviennent mauvais. Et là tu me racontes Longoria et Nasser, d'erreur de gestion et bla bla et bla bla. C'est le bordel dans ta tronche. Je ne parlerai pas des joueurs que tu cites étant donné que tu les traitais de tocards quand ils étaient chez nous. C'est dire si tu es crédible...
Sans Kylian Mbappé... l'Equipe de France n'a aucune chance de remporter une autre Coupe du Monde. Le comportement de Kylian Mbappé est exemplaire... sauf pour Nasser et ses disciples. ^^
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