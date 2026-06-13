Maroc-Brésil : Le Brésil a peur, Ancelotti adore

Même plus envie d'en rire. Place à la pitié
Il faut rien lâcher, je préfère une relégation en L2 que de bradé greewood, greewood c'est au moins 80 M au même prix que Gordon a étais vendu au barca
comme déjà dit excellente nouvelle
vous connaissais la différence entre un con est un lyonnais le con de temps en temps il ce repose lol
Les 30 M ils peuvent se Les garder , si la roma a pas d argent aller recruter mitrouglou
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