Maroc-Brésil : Le Brésil a peur, Ancelotti adore

Carlo Ancelotti, qui a presque tout gagné en tant qu'entraîneur de clubs européens, a déclaré vendredi qu'il ressentait encore de la peur avant le premier match de Coupe du monde de la sélection brésilienne.

Le Brésil, quintuple champion du monde, affrontera samedi le Maroc, qui a atteint les demi-finales lors de la Coupe du monde de 2022.

"La peur est une part importante de la vie", a déclaré Carlo Ancelotti lors d'une conférence de presse d'avant-match. "Si vous ne ressentez pas la peur, alors vous êtes pris de court. Vous pourriez avoir un lion en face de vous et penser qu'il s'agit d'un chat."

"La peur peut vous sauver la vie. Il est toujours bon d'être concentré et vigilant afin que votre équipe dispute un grand match et ne soit pas prise de court."

Ancelotti est très prudent

L'Italien, qui affichait son calme habituel sans toutefois prétendre être insensible, a déclaré que le Brésil devait être vif dès le début contre l'une des meilleures équipes d'Afrique.

"Je suis optimiste de nature et je suis très confiant", a dit l'entraîneur du Brésil. "Nous sommes bien préparés pour disputer un grand match demain et une grande Coupe du monde."

Carlo Ancelotti, qui a fêté mercredi ses 67 ans, est chargé d'amener le Brésil à un sixième titre mondial, après 24 ans d'attente.