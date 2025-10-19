Kylian Mbappé agressé, le Real craint le pire

Ce dimanche, le Real Madrid se rend à Getafe pour un derby piégeux. Blessé en Equipe de France, Kylian Mbappé fera partie du voyage. Toutefois, sa titularisation est menacée. Le Real ne veut prendre aucun risque contre une équipe rugueuse.

La première étape d'une semaine très importante pour le Real Madrid se profile. Dépossédé de sa première place de Liga par le Barça samedi, le club madrilène affronte son voisin Getafe ce dimanche soir. Le déplacement dans la banlieue de Madrid précède deux chocs importants : la réception de la Juventus en Ligue des champions et surtout celle de Barcelone dans le Clasico. Ce dimanche, le Real ne devra pas laisser des points en route et aussi des joueurs sur le carreau. Kylian Mbappé est notamment pointé du doigt.

Mbappé protégé contre Getafe ?

Defensa Central, on craint un accueil musclé pour la star française. Le Français a été touché à la cheville droite dernièrement. Il a subi une entorse contre Villarreal avant la trêve internationale avant de quitter l'Equipe de France pour cette même cheville après le match contre l'Azerbaïdjan . Xabi Alonso a rassuré les supporters des Merengues concernant Mbappé. Il a indiqué devant la presse que l'état physique de l'attaquant était bon et qu'il était retenu pour le match de Getafe. Cependant, le Real hésite à le faire débuter contre le 11e de Liga . Selon le site, on craint un accueil musclé pour la star française.

En effet, Getafe est connu pour être l'une des meilleures défenses de Liga (11 buts encaissés) mais surtout une formation très dure dans les contacts. Autant dire que la cheville de Mbappé ne sera pas épargnée sur la pelouse du Coliseum Alfonso Perez. Une blessure du meilleur buteur du championnat d'Espagne serait un drame avec le programme copieux qui s'annonce. Ainsi, le Real veut laisser Mbappé sur le banc un maximum au profit d'Endrick et de Gonzalo Garcia. Ce dernier avait fait forte impression au Mondial des clubs et peut compenser l'absence d'un joueur qui a inscrit près de la moitié des buts du Real en Liga cette saison.