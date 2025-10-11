Blessé, Kylian Mbappé abandonne l’équipe de France





Encore une fois buteur ce vendredi contre l’Azerbaïdjan, Kylian Mbappé a montré le chemin de la victoire à son équipe. Le joueur du Real Madrid a toutefois quitté ses coéquipiers plus tôt que prévu, cédant sa place à Florian Thauvin. La raison ? Une blessure à la cheville contractée en seconde période, au même endroit que le coup reçu avec le Real Madrid la semaine dernière. Résultat, le capitaine des Bleus ne va pas poursuivre l’aventure de cette trêve d’octobre avec la France et laissera ses coéquipiers filer en Islande sans lui.

Didier Deschamps a confirmé sur TF1 que Mbappé rentrait à Madrid pour se soigner. « lI a reçu un nouveau coup sur sa cheville droite. Elle reste sensible, moins qu'en début de semaine, mais c'est souvent le cas lorsqu'on est touché à un endroit déjà douloureux. Nous allons vérifier cela et faire un point médical. Il a cette douleur, plus ou moins importante », a décrit le sélectionneur des Bleus, pas vraiment inquiet de renvoyer son meilleur buteur dans un état très moyen à Madrid.

En attendant, l’équipe de France va devoir aller chercher une nouvelle performance positive en Islande, qui vient de s’incliner à domicile contre l’Ukraine ce vendredi soir (3-5).