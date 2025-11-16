ICONSPORT_277063_0955

Kylian Mbappé à Madrid, Lizarazu est soulagé

Kylian Mbappé16 nov. , 14:30
parMehdi Lunay
Kylian Mbappé n'accompagne pas l'Equipe de France en Azerbaïdjan pour le dernier match de qualification. Ce retour à Madrid du capitaine des Bleus irrite certains observateurs mais pas Bixente Lizarazu. L'ancien latéral salue même cette idée.
L'Equipe de France voyage sans son capitaine ce week-end. Kylian Mbappé est préservé pour le déplacement en Azerbaïdjan. L'attaquant est retourné à Madrid pour se reposer et préserver une cheville droite douloureuse. Un choix qui divise les suiveurs des Bleus. Les uns saluent une décision logique puisque le match de dimanche est sans enjeu sportif. Les autres critiquent un nouveau passe-droit offert à Mbappé, se remémorant ses absences fin 2024 et la très controversée escapade en Suède.

Il est important que Mbappé soit en forme en Amérique
- Bixente Lizarazu
Consultant de TF1 pour les matchs de la France, Bixente Lizarazu a défendu la décision de Didier Deschamps. « Je comprends parfaitement pourquoi Didier Deschamps a décidé de laisser Kylian Mbappé à la disposition de son club et de lui épargner ce voyage en Azerbaïdjan. Il n'y a aucun doute sur l'investissement en équipe de France de l'attaquant du Real Madrid, sur son désir et son plaisir de porter ce maillot. Il est l'homme fort de la sélection, celui qui la sort de situations parfois difficiles. Cela aboutit à du gagnant-gagnant : lui va profiter de cette petite coupure qui n'était pas prévue au programme quand d'autres auront l'occasion de gagner du temps de jeu en bleu », a t-il expliqué. Pour le champion du monde 1998, le Mondial 2026 est déjà en jeu.
« Mbappé a repris l'entraînement avec le Real Madrid le 4 août et on souhaite tous qu'il termine sa saison le 19 juillet (date de la finale de la Coupe du monde). Donc non seulement je comprends que le sélectionneur le ménage, mais en plus, je trouve que c'est une gestion saine, individualisée et intelligente. Avoir des coupures physiques et mentales est très important. Finalement, que Deschamps gère Mbappé de cette façon, j'ai presque envie de dire que c'est le minimum. […] Pour Mbappé, et pour tous les supporters des Bleus, il est important qu'il soit en forme en Amérique », a conclu Lizarazu. Stratégie parfaite ? Réponse attendue impatiemment dans 8 mois.
Loading