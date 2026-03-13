Mbappé Deschamps ICONSPORT_277361_0008

EdF : Mbappé retenu, le Real lance les hostilités

Kylian Mbappé13 mars , 20:00
parEric Bethsy
2
Absent depuis près de trois semaines, Kylian Mbappé se rapproche d’un retour à la compétition. Le Real Madrid prévoit de relancer son attaquant face à Manchester City mardi en Ligue des Champions. Quant au prochain rassemblement de l’équipe de France, la Maison Blanche se montre déjà réticente.
Pour le Real Madrid, la vie sans Kylian Mbappé va bientôt prendre fin. L’attaquant français entre dans la dernière ligne droite de sa convalescence. Rappelons que le Merengue souffrait de douleurs au genou gauche depuis décembre dernier. Pendant des semaines, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain avait accepté de jouer en serrant les dents. Mais le Bondynois s’était entendu avec le staff médical de la Maison Blanche pour s’arrêter.
Kylian Mbappé en a profité pour rencontrer un spécialiste dans la capitale française. Un séjour bénéfique puisque l’entraîneur madrilène Alvaro Arbeloa pense pouvoir l’aligner dès le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City mardi. « Son évolution est bonne par rapport au plan que nous avions prévu quand il s'est arrêté », s’est réjoui l’ex-latéral droit en conférence de presse.

Lire aussi

Le Real cartonne sans lui, Mbappé va beaucoup mieuxLe Real cartonne sans lui, Mbappé va beaucoup mieux
« Nous avions établi un planning qui dépendait aussi beaucoup de son évolution au quotidien. Mais je pense qu'il va bien. Il ne sera pas là demain (samedi contre Elche) mais nous sommes confiants quant au déplacement à Manchester, a annoncé le technicien. Nous verrons comment il se sent demain et surtout dimanche, c'est là que nous prendrons une décision définitive. J'espère qu'il sera là et qu'il pourra jouer contre l'Atlético Madrid. Ensuite, ce qui devra être fait avec l'équipe de France, nous verrons cela quand le moment sera venu. »
Inutile d’en dire plus, on comprend que le Real Madrid n’est pas emballé à l’idée de voir son buteur partir en sélection. D’autant que les Bleus seront en tournée aux Etats-Unis. Malheureusement pour les Madrilènes, qu’il décide de jouer ou pas, le capitaine de l’équipe de France devrait au moins accompagner le groupe en raison de ses obligations médiatiques et marketing.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_181862_0238 (1)
Bordeaux

Bordeaux : Liquidation judiciaire, ça ne lui fait pas peur

ICONSPORT_283262_0030
OL

Mikautadze de l'OL au Barça, la folle ascension

ICONSPORT_361834_0008
Ligue 1

OM - Auxerre : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Fil Info

13 mars , 21:00
Bordeaux : Liquidation judiciaire, ça ne lui fait pas peur
13 mars , 20:30
Mikautadze de l'OL au Barça, la folle ascension
13 mars , 19:57
OM - Auxerre : les compos (20h45 sur Ligue1+)
13 mars , 19:30
L'OL a un nouveau crack, l'Algérie veut le récupérer
13 mars , 19:00
Chelsea a un plan, le PSG peut prendre le bouillon
13 mars , 18:42
TV : OM - Auxerre, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
13 mars , 18:30
RCSA : Valentin Barco à Chelsea, c’est validé !
13 mars , 18:00
L’OL va refuser des offres à 30 ME

Derniers commentaires

EdF : Mbappé retenu, le Real lance les hostilités

Alirs foutre0 on ne dit pas le Franco-Camerounais ? Puisque vous appelez Beye franco- Sénegalais🤬

L’OL est coincé à Vigo

Les seuls qui n'y arrivent pas c'est vous

C'est la guerre au PSG, Luis Enrique adore ça

Pour demarrer le match Kvara, Dembélé, Barcolla pour jouer la profondeur et la vitesse de contre.Doué est moins rapide dans les contres et un peu moins bien en ce moment. Rentrer en fin de match lui permettra d'etre plus performant.

PSG : Il est trop fort, Arsenal craque pour Kvaratskhelia

Kvara etait un joueur dont je revais lorsqu'il etait en Italie .Il a performé tout de suite à Paris. Il a eu un coup de mou et dejà certains le critiquait et le voyait dejà partir.Non il est parisien, il se plait à Paris et il va encore frapper

Chelsea a un plan, le PSG peut prendre le bouillon

Il faudra refaire un grand match, ce qu'on peut faire et on aura de la profondeur vu qu'ils vont devoir se decouvrir et on a les joueurs de contre avec Kvara, Barcola ou Dembelé. on devra être fort derrière ce qui est notre point faible actuellement

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading