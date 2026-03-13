EdF : Mbappé retenu, le Real lance les hostilités

Absent depuis près de trois semaines, Kylian Mbappé se rapproche d’un retour à la compétition. Le Real Madrid prévoit de relancer son attaquant face à Manchester City mardi en Ligue des Champions. Quant au prochain rassemblement de l’équipe de France, la Maison Blanche se montre déjà réticente.

Pour le Real Madrid, la vie sans Kylian Mbappé va bientôt prendre fin. L’attaquant français entre dans la dernière ligne droite de sa convalescence. Rappelons que le Merengue souffrait de douleurs au genou gauche depuis décembre dernier. Pendant des semaines, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain avait accepté de jouer en serrant les dents. Mais le Bondynois s’était entendu avec le staff médical de la Maison Blanche pour s’arrêter.

Kylian Mbappé en a profité pour rencontrer un spécialiste dans la capitale française. Un séjour bénéfique puisque l’entraîneur madrilène Alvaro Arbeloa pense pouvoir l’aligner dès le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City mardi. « Son évolution est bonne par rapport au plan que nous avions prévu quand il s'est arrêté », s’est réjoui l’ex-latéral droit en conférence de presse.

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« Nous avions établi un planning qui dépendait aussi beaucoup de son évolution au quotidien. Mais je pense qu'il va bien. Il ne sera pas là demain (samedi contre Elche) mais nous sommes confiants quant au déplacement à Manchester, a annoncé le technicien. Nous verrons comment il se sent demain et surtout dimanche, c'est là que nous prendrons une décision définitive. J'espère qu'il sera là et qu'il pourra jouer contre l'Atlético Madrid. Ensuite, ce qui devra être fait avec l'équipe de France, nous verrons cela quand le moment sera venu. »

Inutile d’en dire plus, on comprend que le Real Madrid n’est pas emballé à l’idée de voir son buteur partir en sélection. D’autant que les Bleus seront en tournée aux Etats-Unis. Malheureusement pour les Madrilènes, qu’il décide de jouer ou pas, le capitaine de l’équipe de France devrait au moins accompagner le groupe en raison de ses obligations médiatiques et marketing.