Xabi Alonso à Chelsea, l’énorme coup des Blues

A la recherche d’un nouvel entraîneur après le départ de Liam Rosenior, Chelsea pourrait frapper un énorme coup dans les semaines à venir. Le club londonien cible Xabi Alonso, sans club depuis son départ du Real Madrid.

Pour la deuxième fois de la saison, Calum McFarlane a été nommé entraîneur intérimaire de Chelsea après, cette fois, le départ de Liam Rosenior. Nommé pour prendre la succession d’Enzo Maresca, l’ex-manager de Strasbourg n’aura pas fait long feu chez les Blues . L’objectif de l’actuel 5e de Premier League est à présent de trouver un entraîneur à la fois expérimenté et adapté à la politique des Blues, en grande partie axée sur le recrutement de très jeunes joueurs à fort potentiel.

Xabi Alonso priorité de Chelsea ?

Un nom est évoqué ces dernières heures par le Telegraph et relayé par AS, et il risque de surprendre. Alors qu’il semblait promis à Liverpool en cas de départ d’Arne Slot en fin de saison, Xabi Alonso est la priorité de Chelsea pour le poste d’entraîneur. Sans club depuis son limogeage du Real Madrid l’hiver dernier, le technicien espagnol est très courtisé. Les tops clubs européens gardent à l’esprit son incroyable travail au Bayer Leverkusen, et nombreux sont ceux qui estiment que le Real Madrid s’est séparé de lui bien trop tôt.

Alors que les noms d’Andoni Iraola et de Marco Silva étaient ceux qui revenaient avec le plus d’insistance à Chelsea ces derniers jours, c’est donc un autre entraîneur espagnol qui pourrait finalement leur être préféré en la personne de Xabi Alonso. Pour l’heure, on ignore en revanche quelle est la position de l’ancien coach du Real Madrid vis-à-vis d’une potentielle signature à Chelsea. L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich pourrait notamment attendre de connaître le sort d’Arne Slot à Liverpool pour se positionner concrètement.

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Chez les Reds, l’avenir de l’entraîneur néerlandais dépend essentiellement d’une qualification ou non en Ligue des Champions et Xabi Alonso sera le premier choix si le Néerlandais venait à être viré. Le coeur de l’ex-entraîneur du Bayer Leverkusen bat forcément davantage pour les Reds que pour les Blues. Mais si contre toute attente, Liverpool conservait Arne Slot, alors Chelsea pourrait signer un énorme coup que personne n’avait vu venir.