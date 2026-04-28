Algérie : Fracture de la mâchoire pour Luca Zidane

Son remplaçant sera scruté à la loupe et espérons qu'il fera aussi bien car la Dèche à un sacré palmarès
Le joueur avait pas déclaré vouloir le Barca et rien d’autre ?
On s'emmerde même plus à Foutain. On met juste le chapeau, pas besoin d'article...
Attention !
Oui ils n'ont pas fini de nous faire ch.... 😁
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|53
|31
|16
|5
|10
|59
|41
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
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