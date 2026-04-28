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Algérie : Fracture de la mâchoire pour Luca Zidane

Mondial 202628 avr. , 12:23
parGuillaume Conte
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C’est l’hécatombe chez les gardiens de l’Algérie à un mois et demi du début de la Coupe du monde.
Anthony Mandrea est déjà forfait après s’être blessé avec le SM Caen, et c’est aussi le cas de Melvin Mastil du Stade Nyonnais. Et ce week-end, c’est Luca Zidane qui s’est fracturé la mâchoire et le menton lors d’un choc avec son équipe de Grenade, ce qui lui a valu une commotion cérébrale.
En cas d’opération, le gardien de l’Algérie à la dernière CAN pourrait devoir déclarer forfait pour la Coupe du monde qui débute le 11 juin prochain. « En concertation avec le staff médical du club, il décidera dans les prochaines heures du traitement à suivre pour soigner sa blessure », a fait savoir Grenade, qui se réserve donc un peu de temps avant de prendre la décision concerne le fils de Zinedine Zidane.
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3830108124147-6
12
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3831911114047-7
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343197152643-17
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