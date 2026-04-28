Algérie : Fracture de la mâchoire pour Luca Zidane

C’est l’hécatombe chez les gardiens de l’Algérie à un mois et demi du début de la Coupe du monde.

Anthony Mandrea est déjà forfait après s’être blessé avec le SM Caen, et c’est aussi le cas de Melvin Mastil du Stade Nyonnais. Et ce week-end, c’est Luca Zidane qui s’est fracturé la mâchoire et le menton lors d’un choc avec son équipe de Grenade, ce qui lui a valu une commotion cérébrale.