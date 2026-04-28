Opération pour Militao, forfait pour le Mondial 2026

Opéré à la cuisse après sa récente blessure contre Alaves, Eder Militao va devoir renoncer au Mondial. L’annonce de son forfait n’a pas encore été effectuée officiellement, mais son indisponibilité se porte au minimum à deux mois en raison d’une sérieuse blessure à la cuisse gauche. Le Brésilien de 28 ans revenait tout juste d’une longue blessure après avoir multiplié les pépins physiques ces dernières années.