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Opération pour Militao, forfait pour le Mondial 2026

Mondial 202628 avr. , 14:16
parGuillaume Conte
1
Opéré à la cuisse après sa récente blessure contre Alaves, Eder Militao va devoir renoncer au Mondial. L’annonce de son forfait n’a pas encore été effectuée officiellement, mais son indisponibilité se porte au minimum à deux mois en raison d’une sérieuse blessure à la cuisse gauche. Le Brésilien de 28 ans revenait tout juste d’une longue blessure après avoir multiplié les pépins physiques ces dernières années.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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