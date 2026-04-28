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L'OM va faire 9 sur 9, Nabil Djellit s'emballe

OM28 avr. , 13:20
parEric Bethsy
6
Accroché par l’OGC Nice (1-1) dimanche en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a diminué ses chances de qualification pour la Ligue des Champions. Mais rien n’est perdu, surtout si les Marseillais remportent leurs trois derniers matchs.
Ces deux points perdus risquent de coûter cher à l’Olympique de Marseille. Incapable de battre l’OGC Nice, le pensionnaire du Vélodrome a réalisé la mauvaise opération d’un week-end durant lequel ses concurrents ont ajouté trois points à leurs compteurs respectifs. Conséquence au classement, le club phocéen, toujours sixième de Ligue 1, se retrouve à quatre longueurs de l’Olympique Lyonnais et du LOSC, troisième et quatrième du championnat.
Ça ne sent pas bon pour l’Olympique de Marseille, à qui le journaliste Nabil Djellit prédit tout de même une fin de saison miraculeuse. « Je vais peut-être vous étonner mais je suis persuadé que l'OM va faire neuf points sur les trois dernières journées de Ligue 1, a osé le spécialiste de France Football sur X. Est-ce que ça suffira pour une quatrième place, je le pense… » Il est vrai que les Marseillais ont encore leurs chances mathématiquement. D’autant que le calendrier leur semble favorable. Avant la réception du Stade Rennais pour terminer l’exercice, les hommes d’Habib Beye iront défier un FC Nantes quasi condamné à la relégation, puis une équipe du Havre qui sera peut-être déjà sauvée.

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A noter aussi que certains concurrents s’affronteront (Lyon-Rennes et Monaco-Lille), ce qui pourrait ouvrir la porte à une remontée. Difficile de dire si le vestiaire phocéen y croit toujours. En tout cas, le coach Habib Beye refuse de jeter l’éponge. « Il ne faut pas se résigner, a-t-il réagi dimanche soir. Il y a neuf points à prendre. Ça s'éloigne. Aujourd'hui, on n'a pas notre destin en main, on le sait, mais la réalité en football, c'est que tant que rien n'est perdu, on ne peut pas baisser la tête et se résigner. » A la Beaujoire samedi, l'Olympique de Marseille n'aura vraiment pas le droit à l'erreur.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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