ça a chauffé pour Elye Wahi face à l'OM
Elye Wahi pris à partie à Marseille

L’OM a trois joueurs « ridicules », il balance

OM28 avr. , 14:00
parClaude Dautel
10
Le match entre l'OM et Nice a donné lieu à des échanges tendus entre des joueurs marseillais et Elye Wahi, leur ancien coéquipier. L'attitude du trio argentin de Marseille a beaucoup agacé.
Leonardo Rulli, Leonardo Balerdi et Facundo Medina se sont bien pris la tête avec Elye Wahi, le trois joueurs argentins de l'Olympique de Marseille ayant visiblement un contentieux avec l'attaquant de l'OGC Nice, passé par le club phocéen pendant quelques mois. Les échanges ont été nombreux, mais finalement c'est Wahi qui a eu le dernier mot, le joueur du Gym égalisant d'une Panenka forcément destinée à humilier Rulli.
Pour Stephen Brun, ancien basketteur professionnel et désormais consultant de RMC, l'attitude des trois joueurs marseillais, qui n'en sont pas à leur première dans ce style redresseur de tort, est parfaitement ridicule. Et Rulli, Balerdi et Medina feraient mieux de se focaliser sur leurs performances avec l'Olympique de Marseille, lesquelles ne sont pas réellement glorieuses cette saison.

Ils jouent les durs avec l'OM, c'est nul

Dans le Moscato Show, le consultant a fait part de son vif agacement suite au clash permanent du trio argentin contre le seul Elye Wahi. « Il y a des joueurs merveilleux (ironie) dans cette équipe de l’OM. Le trio d'Argentins, Rulli, Medina et Balerdi, ils se prennent pour qui ? Ils n’ont toujours pas compris qu’il fallait fermer sa bouche, qu’ils faisaient une saison ridicule. Mais non, ils sont encore là à vouloir faire les marioles avec Wahi. Ils se font passer pour des mecs du cartel de Buenos Aires, des thugs. Mais, à la fin, ils se font humilier. Ils sont ridicules. Ce sont des Ballons d’Or, mais juste pour ouvrir leur bouche. Ils sont juste insupportables », fulminait celui qui compte 91 sélections avec l'équipe de France de basket-ball et s'y connaît en matière de trash talking.
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