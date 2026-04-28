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EdF : Il n'a plus le niveau, Deschamps le convoque pour le Mondial

Equipe de France28 avr. , 13:40
parCorentin Facy
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Malgré un temps de jeu famélique avec le PSG et un niveau qui a interrogé le staff de l’équipe de France lors du dernier rassemblement, Lucas Chevalier devrait faire partie de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial.
Numéro 2 au poste de gardien de but en équipe de France il y a de cela quelques mois, Lucas Chevalier vit un enfer cette saison. Titulaire avec le Paris Saint-Germain à son arrivée, l’ancien Lillois a perdu sa place au mois de décembre au profit de Matvey Safonov. Décisif et régulier, le Russe a définitivement relégué son concurrent sur le banc pour cette fin de saison. Cela ne fait évidemment pas les affaires de Lucas Chevalier dans l’optique de la Coupe du monde. Tout de même appelé par Didier Deschamps au mois de mars, le gardien formé au LOSC n’a pas vraiment rassuré le staff de l’équipe de France lors du rassemblement aux Etats-Unis.
« Son niveau en séance avait soulevé des questions auprès de certains coéquipiers » souligne d’ailleurs L’Equipe dans son édition du jour. Le quotidien national ajoute que le tempérament très discret de Lucas Chevalier interroge aussi chez certains joueurs. En revanche, son état d’esprit a été apprécié par Didier Deschamps et par son staff. Dans le même temps, Robin Risser (Lens) et Jean Butez (Côme) ont vécu des derniers mois plus difficiles avec des performances en dents de scie.
Même si la rumeur d’un retour d’Hugo Lloris a surgi en début de semaine, la tendance est bel et bien à ce que Lucas Chevalier, en dépit d’un niveau inquiétant et d’un temps de jeu à présent inexistant, soit convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du monde.
« Même s'il mènera une réflexion dans l'hypothèse où Chevalier ne joue pas du tout avec Paris d'ici à la fin de saison, ce staff expérimenté ne prendra sans doute pas le risque de convoquer - sur un grand tournoi - un joueur dont il ne connaît pas l'état d’esprit » précisent Hugo Delom et Damien Degorre, pour qui il est hors de question dans l’esprit de Didier Deschamps de convoquer un joueur encore jamais appelé à un poste si spécifique que celui de gardien remplaçant.
Finalement, le danger numéro 1 pour Lucas Chevalier pourrait bien s’appeler Hugo Lloris, que Didier Deschamps connaît par coeur, et qui réalise un excellent début de saison aux Etats-Unis avec Los Angeles.
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
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303179153557-22
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17
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18
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163137213170-39

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