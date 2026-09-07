L1 : Le PSG 14e, un joueur explique tout

Début de saison très compliqué pour le PSG, qui se retrouve dans le ventre mou de Ligue 1. Si ce n'est probablement que passager, Lucas Hernandez a une explication simple à cette méforme.

Défaite dans le Trophée des Champions, nuls arrachés contre Rennes et Lille, revers à domicile contre Monaco, cela faisait bien longtemps que le PSG n’avait pas débuté une saison aussi timidement. Les automatismes ne sont clairement pas encore là, et les individualités ne sont pas au niveau attendus pour sauver la mise quand cela est possible. Résultat, malgré l’ouverture du score de Marquinhos, le Paris SG a mordu la poussière vendredi soir contre Monaco.

Et à l’issue de ce week-end, Paris se retrouve 14e, avec un point d’avance sur Le Havre, le barragiste. Pas de quoi s’inquiéter quand on connait la puissance de feu des joueurs de Luis Enrique, qui sont parfaitement capables de faire une série de victoire sur plusieurs journées et reprendre la première place plus tard dans la saison.

Mais en attendant, le constat est implacable et Lucas Hernandez, qui s’inclut certainement dans le lot, reconnait que les joueurs parisiens ne sont pas de première fraicheur avec la Coupe du monde et l’absence de préparation, puisque cela a repris directement par la SuperCoupe d’Europe.

« Quatre matches sans gagner ? C'est rare. Cela fait partie aussi du foot. C'est vrai que pour les internationaux, on a pas eu de grosses coupures. On doit vite se remettre en jambes. On n’a pas gagné depuis quatre matchs. On a eu des occasions pour marquer, mais on a toujours du mal face à Monaco. On doit se concentrer sur mercredi en Ligue des Champions, c’est une autre compétition. Je vais retenir le positif car on fait aussi des bonnes choses à l’entraînement. On doit intégrer les nouveaux joueurs dans l’équipe et faire des résultats car c’est le plus important. C'est sur qu'il faut nous mettre en forme le plus rapidement possible parce que cela fait quatre matches sans victoire et nous, on vit de ça, de victoires », a rappelé l’international français, qui ne fait pas partie des joueurs les plus utilisés à la Coupe du monde, mais peine pour le moment à retrouver la forme nécessaire à bien performer en ce début de saison.