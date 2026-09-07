L'ASSE officialise une recrue de dernière minute

L'ASSE est en feu en ce début de saison de Ligue 2, mais ne veut rien laisser au hasard. Les Verts vont d'ailleurs accueillir une nouvelle recrue de choix.

Les fans et observateurs de l' AS Saint-Étienne ont des raisons d'être confiants cette saison. Les Verts de Ian Cathro réalisent pour le moment un sans-faute en championnat. Le dernier mercato estival réalisé par la direction stéphanoise porte plus que jamais ses fruits. Mais cet exercice sera encore long et l'ASSE ne veut rien laisser au hasard. Tous les détails seront importants, notamment le développement de la formation. À ce sujet, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard ont mis la main sur du lourd.

Sacha Esteves rejoint les rangs de l'ASSE

L'AS Saint-Étienne a en effet mis la main sur Sacha Esteves, qui occupera le poste de coordinateur scouting de la post-formation. Un recrutement qui vise à développer encore un peu plus la structuration de son secteur de recrutement et de formation. De bon augure pour le futur des Stéphanois, qui ont historiquement toujours misé sur la qualité de leur centre de formation. Si Kilmer Sports veut investir sur le marché des transferts, l'idée sera aussi de développer les talents de demain, qui serviront à la fois sur le terrain, mais aussi lors du mercato pour renflouer les caisses du club stéphanois.

Le plus dur sera pour Sacha Esteves d'identifier désormais les bons profils susceptibles de poursuivre leur progression à l'AS Saint-Étienne. Concernant le terrain, après cinq journées de Ligue 2 disputées, les Verts sont premiers du classement avec cinq victoires de suite. Lors de la prochaine journée, les hommes de Ian Cathro seront en déplacement sur la pelouse de Dunkerque. L'occasion de creuser un peu plus l'écart en tête du classement face à un adversaire qui peine à bien démarrer sa saison pour le moment.