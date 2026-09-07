L'ASSE officialise une recrue de dernière minute

L'ASSE officialise une recrue de dernière minute

ASSE07 sept. , 10:00
parHadrien Rivayrand
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L'ASSE est en feu en ce début de saison de Ligue 2, mais ne veut rien laisser au hasard. Les Verts vont d'ailleurs accueillir une nouvelle recrue de choix.
Les fans et observateurs de l'AS Saint-Étienne ont des raisons d'être confiants cette saison. Les Verts de Ian Cathro réalisent pour le moment un sans-faute en championnat. Le dernier mercato estival réalisé par la direction stéphanoise porte plus que jamais ses fruits. Mais cet exercice sera encore long et l'ASSE ne veut rien laisser au hasard. Tous les détails seront importants, notamment le développement de la formation. À ce sujet, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard ont mis la main sur du lourd.

Sacha Esteves rejoint les rangs de l'ASSE 

L'AS Saint-Étienne a en effet mis la main sur Sacha Esteves, qui occupera le poste de coordinateur scouting de la post-formation. Un recrutement qui vise à développer encore un peu plus la structuration de son secteur de recrutement et de formation. De bon augure pour le futur des Stéphanois, qui ont historiquement toujours misé sur la qualité de leur centre de formation. Si Kilmer Sports veut investir sur le marché des transferts, l'idée sera aussi de développer les talents de demain, qui serviront à la fois sur le terrain, mais aussi lors du mercato pour renflouer les caisses du club stéphanois.

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ASSE : Ian Cathro est un génie, les joueurs sont scotchésASSE : Ian Cathro est un génie, les joueurs sont scotchés
Le plus dur sera pour Sacha Esteves d'identifier désormais les bons profils susceptibles de poursuivre leur progression à l'AS Saint-Étienne. Concernant le terrain, après cinq journées de Ligue 2 disputées, les Verts sont premiers du classement avec cinq victoires de suite. Lors de la prochaine journée, les hommes de Ian Cathro seront en déplacement sur la pelouse de Dunkerque. L'occasion de creuser un peu plus l'écart en tête du classement face à un adversaire qui peine à bien démarrer sa saison pour le moment.
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Derniers commentaires

L1 : Sinayoko voit triple, le Paris FC plombe l'OM

Vieuxgones ah bon. vas y sors voir les scores stp? qd on veut ouvrir sa bouche...... alala. sacré blaireau sinon pour tes conneries sur le budget. c est comme le reste incomprehensible. tu fais honte. chutt

OM : Bruno Genesio suscite une vive inquiétude

Pour moi vu son discours résigné d'apres match, Genesio est presque déjà parti. Quelle connerie il a fait Bruno en allant dans ce bourbier. Il va y ruiner sa santé.

L1 : Sinayoko voit triple, le Paris FC plombe l'OM

la majorité. c est lui ou toi la majorité?? ptdrr. si tu avais regardé le match hier ou etais au stade, tu aurais vu le clan des mongols. ( Zeroual est sa secte). et le reste du public. belle ambiance, des encouragements et pas de sifflets. donc ton blabla hein. les supporter ( les vrais) etaient derriere l equipe

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Et il revient quand votre Aguerd Abou Diaby ?

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Je vous comprends tellement maintenant faut se rabattre sur le tricot, la belotte, etc.....pour vous occuper.

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