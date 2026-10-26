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Ballon d'Or 2026 : Le classement complet

Foot Mondial
parJérôme Capton
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Classement du Ballon d'Or 2026
1. Harry Kane (Angleterre, Bayern Munich)
2. Kylian Mbappé (France, Real Madrid)
3. Lamine Yamal (Espagne, FC Barcelone)
4. Rodri (Espagne, Manchester City puis FC Barcelone)
5. Lionel Messi (Argentine, Inter Miami)
6. Khvitcha Kvaratskhelia (Géorgie, PSG)
7. Ousmane Dembélé (France, PSG)
8. Erling Haaland (Norvège, Manchester City)
9. Michael Olise (France, Bayern Munich)
10. Fabian Ruiz (Espagne, PSG)
11. Jude Bellingham (Angleterre, Real Madrid)
12. Pau Cubarsi (Espagne, FC Barcelone)
13. Achraf Hakimi (Maroc, PSG)
14. Vitinha (Portugal, PSG)
15. Declan Rice (Angleterre, Arsenal)
16. Ferran Torres (Espagne, FC Barcelone puis PSG)
17. Vinicius (Brésil, Real Madrid)
18. Marc Cucurella (Espagne, Chelsea puis Real Madrid)
19. Joao Neves (Portugal, PSG)
20. Willian Pacho (Équateur, PSG)
21. Gabriel (Brésil, Arsenal)
22. Lautaro Martinez (Argentine, Inter Milan)
23. Nuno Mendes (Portugal, PSG)
24. Luis Diaz (Colombie, Bayern Munich)
25. Marquinhos (Brésil, PSG)
26. Dayot Upamecano (France, Bayern Munich)
27. Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United)
28. Julian Quinones (Mexique, Al-Qadsiah)
29. William Saliba (France, Arsenal) et Sadio Mané (Sénégal, Al-Nassr)
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Derniers commentaires

OL : Govou colle un tacle à Paulo Fonseca et ses joueurs

Morton joue en serant les dents et ca personne le dit. Y a énormément de blessés qui sert les dents dans notre équipe. C'est pour cela que je trouve notre match pas si degueux que ca ce soir. On a eu nos occasions, on a pas été éfficace et le PSG nous use sur la durée.

OL : Govou colle un tacle à Paulo Fonseca et ses joueurs

Attaque décimée (Openda, Sulc et Nakamura out), 2 latéraux sur 3 out, 1 latéral droit out, Morton se traine avec sa pubalgie, Tolisso avec ses problèmes d’adducteurs, Bidstrup de genou

Mbappé sacré ? Ce serait « le Ballon d’Or de la honte »

Eh bien, va te coucher le gros parasite Rémi qui se fait appeler Sergio.^^

Mbappé sacré ? Ce serait « le Ballon d’Or de la honte »

Il est tard... et les parasites commencent à me gonfler... si tu vois ce que je veux dire. Mdr

Mbappé sacré ? Ce serait « le Ballon d’Or de la honte »

Censées ? Ha ha ha ha... Ça a du "Cens".🤣🤣🤣🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1785211697
2Rennes logo
Rennes
16851218144
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Lens logo
Lens
13841316124
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
9Lorient logo
Lorient
128332761
10Nice logo
Nice
118323810-2
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
28026815-7

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