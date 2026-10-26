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Harry Kane remporte le Ballon d'Or 2026

Foot Mondial
parClaude Dautel
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Après une trop longue soirée, le Ballon d'Or 2026 a été remis ce lundi à Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich et de l'équipe d'Angleterre.
A tout seigneur, tout honneur, c'est Ronaldo, Il Fenomeno, qui avait été convié pour remettre le Ballon d'Or 2026 au meilleur joueur de l'année. Et c'est lui qui a donc eu l'honneur d'annoncer le lauréat de ce trophée, que Kate Scott a présenté comme l'un des plus serrés de l'histoire. Depuis quelques jours, les rumeurs circulaient sur l'identité du vainqueur, Mbappé, Lamal et Kane étant cités comme les trois grands favoris.
Et c'est finalement l'attaquant anglais de 33 ans qui a décroché le précieux trophée, Harry Kane avouant que le fait que la cérémonie ait lieu à Londres était un bon signe pour lui. Cette saison, Harry Kane a fini troisième du Mondial avec les Three Lions, a gagné le titre en Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la SuperCoupe d'Allemagne avec le Bayern Munich et a été demi-finaliste de la Ligue des champions. Avant de signer en Allemagne, Harry Kane avait été longtemps moqué pour n'avoir gagné aucun trophée, ce n'est désormais plus le cas.
Au classement du Ballon d'Or 2026, Harry Kane a devancé dans l'ordre Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Il est le cinquième joueur anglais à gagner ce trophée après Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978, 1979) et Michael Owen (2001).
Classement du Ballon d'Or 2026
1. Harry Kane
2. Kylian Mbappé
3. Lamine Yamal
4. Rodri
5. Lionel Messi
6. Khvitcha Kvaratskhelia
7. Ousmane Dembélé
8. Erling Haaland
9. Michael Olise
10. Fabian Ruiz
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Derniers commentaires

OL : Govou colle un tacle à Paulo Fonseca et ses joueurs

Morton joue en serant les dents et ca personne le dit. Y a énormément de blessés qui sert les dents dans notre équipe. C'est pour cela que je trouve notre match pas si degueux que ca ce soir. On a eu nos occasions, on a pas été éfficace et le PSG nous use sur la durée.

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Attaque décimée (Openda, Sulc et Nakamura out), 2 latéraux sur 3 out, 1 latéral droit out, Morton se traine avec sa pubalgie, Tolisso avec ses problèmes d’adducteurs, Bidstrup de genou

Mbappé sacré ? Ce serait « le Ballon d’Or de la honte »

Eh bien, va te coucher le gros parasite Rémi qui se fait appeler Sergio.^^

Mbappé sacré ? Ce serait « le Ballon d’Or de la honte »

Il est tard... et les parasites commencent à me gonfler... si tu vois ce que je veux dire. Mdr

Mbappé sacré ? Ce serait « le Ballon d’Or de la honte »

Censées ? Ha ha ha ha... Ça a du "Cens".🤣🤣🤣🤣

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