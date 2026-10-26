Harry Kane remporte le Ballon d'Or 2026

Morton joue en serant les dents et ca personne le dit. Y a énormément de blessés qui sert les dents dans notre équipe. C'est pour cela que je trouve notre match pas si degueux que ca ce soir. On a eu nos occasions, on a pas été éfficace et le PSG nous use sur la durée.
Attaque décimée (Openda, Sulc et Nakamura out), 2 latéraux sur 3 out, 1 latéral droit out, Morton se traine avec sa pubalgie, Tolisso avec ses problèmes d’adducteurs, Bidstrup de genou
Eh bien, va te coucher le gros parasite Rémi qui se fait appeler Sergio.^^
Il est tard... et les parasites commencent à me gonfler... si tu vois ce que je veux dire. Mdr
Censées ? Ha ha ha ha... Ça a du "Cens".🤣🤣🤣🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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