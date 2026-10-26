Harry Kane remporte le Ballon d'Or 2026

Après une trop longue soirée, le Ballon d'Or 2026 a été remis ce lundi à Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich et de l'équipe d'Angleterre.

A tout seigneur, tout honneur, c'est Ronaldo, Il Fenomeno, qui avait été convié pour remettre le Ballon d'Or 2026 au meilleur joueur de l'année. Et c'est lui qui a donc eu l'honneur d'annoncer le lauréat de ce trophée, que Kate Scott a présenté comme l'un des plus serrés de l'histoire. Depuis quelques jours, les rumeurs circulaient sur l'identité du vainqueur, Mbappé, Lamal et Kane étant cités comme les trois grands favoris.

Et c'est finalement l'attaquant anglais de 33 ans qui a décroché le précieux trophée, Harry Kane avouant que le fait que la cérémonie ait lieu à Londres était un bon signe pour lui. Cette saison, Harry Kane a fini troisième du Mondial avec les Three Lions, a gagné le titre en Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la SuperCoupe d'Allemagne avec le Bayern Munich et a été demi-finaliste de la Ligue des champions. Avant de signer en Allemagne, Harry Kane avait été longtemps moqué pour n'avoir gagné aucun trophée, ce n'est désormais plus le cas.

Au classement du Ballon d'Or 2026, Harry Kane a devancé dans l'ordre Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Il est le cinquième joueur anglais à gagner ce trophée après Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978, 1979) et Michael Owen (2001).

Classement du Ballon d'Or 2026

1. Harry Kane

2. Kylian Mbappé

3. Lamine Yamal

4. Rodri

5. Lionel Messi

6. Khvitcha Kvaratskhelia

7. Ousmane Dembélé

8. Erling Haaland

9. Michael Olise

10. Fabian Ruiz