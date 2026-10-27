Ballon d'Or : Cette révélation va achever Kylian Mbappé

Très attaché au gain du Ballon d'Or, Kylian Mbappé va devoir digérer la nouvelle de sa défaite face à Harry Kane. Surtout que des révélations démontrent qu'il était devant l'Anglais pendant longtemps.

Kylian Mbappé a connu le meilleur classement de sa carrière avec sa deuxième place au Ballon d’Or pour ses performances de la saison 2025-2026. Mais forcément, pour le Kid de Bondy, qui avait fait campagne de façon musclée pour estimer qu’il méritait de remporter la récompense individuelle suprême, le coup va être difficile à digérer. Même s’il n’a gagné aucun titre majeur la saison dernière, le Français estimait avoir marqué les esprits avec sa montagne de buts, et le fait qu’il devienne le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde.

Mbappé doublé au dernier moment par Kane

Harry Kane l’a finalement emporté, et c’est forcément un coup dur pour le Français. C’est l’impression qui ressort de cette soirée selon Dave Appadoo, envoyé spécial de La Chaine L’Equipe à Londres pour cette cérémonie. « J’ai eu l’impression que c’était celui pour qui le coup de massue était le plus violent. On disait déjà à Mbappé quand il avait 19-20 ans qu’il avait le temps. Finalement, il va arriver à 28 ans sans Ballon d’Or. J’ai eu l’impression qu’il avait joué un peu son va-tout cette année. D’où cette communication hyper dynamique, hyper présente. Quand Ronaldo a ouvert l’enveloppe, j’ai eu l’impression qu’il y avait quelque chose qui s’abattait sur Kylian Mbappé. On sait que c’est un garçon solide, mais on en a connu d’autres qui ont subi le contrecoup d’un Ballon d’Or qu’ils pensaient avoir. J’ai l’impression qu’il a pris un gros coup. C’était encore plus dur que les autres années », a livré le journaliste, même si Kylian Mbappé n’a pas spécialement montré de signe de déception au moment de l’annonce, se contenant d’applaudir et de saluer Harry Kane.

Il y a en revanche une déclaration qui va faire très mal à l’attaquant du Real Madrid. C’est celle de Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football et principal responsable du Ballon d’Or, en charge notamment de récupérer les votes et de les comptabiliser. Il révèle ainsi que, pendant l’été, c’était bien Kylian Mbappé qui était en tête des votes, avant que Harry Kane ne remonte au classement. « Le classement, je le vois évoluer au cours du mois de vote. Je voyais que Kylian a longtemps mené la course, et que Harry Kane est revenu, et cela s’est joué au final à très peu de points. Je le voyais presque en direct durant le mois d’août », a reconnu Vincent Garcia, pour qui Kylian Mbappé va forcément avoir des regrets quand il regardera le classement définitif et le faible écart qui le sépare du lauréat.