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Ballon d'Or : Cette révélation va achever Kylian Mbappé

Kylian Mbappé
parGuillaume Conte
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Très attaché au gain du Ballon d'Or, Kylian Mbappé va devoir digérer la nouvelle de sa défaite face à Harry Kane. Surtout que des révélations démontrent qu'il était devant l'Anglais pendant longtemps.
Kylian Mbappé a connu le meilleur classement de sa carrière avec sa deuxième place au Ballon d’Or pour ses performances de la saison 2025-2026. Mais forcément, pour le Kid de Bondy, qui avait fait campagne de façon musclée pour estimer qu’il méritait de remporter la récompense individuelle suprême, le coup va être difficile à digérer. Même s’il n’a gagné aucun titre majeur la saison dernière, le Français estimait avoir marqué les esprits avec sa montagne de buts, et le fait qu’il devienne le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde.

Mbappé doublé au dernier moment par Kane

Harry Kane l’a finalement emporté, et c’est forcément un coup dur pour le Français. C’est l’impression qui ressort de cette soirée selon Dave Appadoo, envoyé spécial de La Chaine L’Equipe à Londres pour cette cérémonie. « J’ai eu l’impression que c’était celui pour qui le coup de massue était le plus violent. On disait déjà à Mbappé quand il avait 19-20 ans qu’il avait le temps. Finalement, il va arriver à 28 ans sans Ballon d’Or. J’ai eu l’impression qu’il avait joué un peu son va-tout cette année. D’où cette communication hyper dynamique, hyper présente. Quand Ronaldo a ouvert l’enveloppe, j’ai eu l’impression qu’il y avait quelque chose qui s’abattait sur Kylian Mbappé. On sait que c’est un garçon solide, mais on en a connu d’autres qui ont subi le contrecoup d’un Ballon d’Or qu’ils pensaient avoir. J’ai l’impression qu’il a pris un gros coup. C’était encore plus dur que les autres années », a livré le journaliste, même si Kylian Mbappé n’a pas spécialement montré de signe de déception au moment de l’annonce, se contenant d’applaudir et de saluer Harry Kane.
Il y a en revanche une déclaration qui va faire très mal à l’attaquant du Real Madrid. C’est celle de Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football et principal responsable du Ballon d’Or, en charge notamment de récupérer les votes et de les comptabiliser. Il révèle ainsi que, pendant l’été, c’était bien Kylian Mbappé qui était en tête des votes, avant que Harry Kane ne remonte au classement. « Le classement, je le vois évoluer au cours du mois de vote. Je voyais que Kylian a longtemps mené la course, et que Harry Kane est revenu, et cela s’est joué au final à très peu de points. Je le voyais presque en direct durant le mois d’août », a reconnu Vincent Garcia, pour qui Kylian Mbappé va forcément avoir des regrets quand il regardera le classement définitif et le faible écart qui le sépare du lauréat.
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Harry Kane remporte le Ballon d'Or 2026

Le problème des lfistes dégénérés dans ton genre, c'est que vous ne maitrisez pas le français ! Ecrire chialer comme une fillette, ca se transforme avec vous en affirmation comme quoi seul les femmes pourraient pleurer ! Je ne suis pas responsable du fait de ton incompréhension de la langue française ! Je suis d'accord avec toi un homme ca peut aussi chialer, la preuve avec toi ;)

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Mbappe fini meilleur buteur de la Liga, du mondial et de la LDC. Kane seulement de la Bundesliga. Mbappe en tant que buteur a su être plus complet et être performant tout le temps. Si le titre ne revenait pas à un joueur ayant gagné un grand trophée, il aurait mérité devant Kane. Après sa communication durant l'été lui a peut être été fatale. L'humilité de Kane l'a emportée et c'est pas illogique aussi

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ho le mito la semelle sur vitinha? la faute aurait du etre lyonnaise lol c'est lui qui tape le pied de merah faut arreterd'inventer on a tous vu le ralenti nuamah qui prend un jaune parce qu'il rale a juste titre parce qu'il n'y avais pas faute alors paris est au dessus mais vient pas te plaindre d'arbitrage sur ce match la doué se fait tiré le maillot mais en fait de meme sur tout les contacts

Ballon d'Or : Cette révélation va achever Kylian Mbappé

"Je le voyait en direct durant le mois d Aout"... Juste avant qu il mene sa campagne personnelle à coup de grandes d interviews ds les medias de tout les pays. Il n a pas eu besoin de campagne AntiMabppe comme aime à le repeter un intervenant ici meme, il l a faite lui meme en manquant d'humilité. l un des criteres du ballon d Or : "la classe et le fair play", a cela on peut rajouter le deuxieme critère, "l aspect collectif et les trophees remportés",deux elements manquants cruellement à "l elu"...

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