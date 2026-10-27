Ballon d'Or : Cette révélation va achever Kylian Mbappé

Le problème des lfistes dégénérés dans ton genre, c'est que vous ne maitrisez pas le français ! Ecrire chialer comme une fillette, ca se transforme avec vous en affirmation comme quoi seul les femmes pourraient pleurer ! Je ne suis pas responsable du fait de ton incompréhension de la langue française ! Je suis d'accord avec toi un homme ca peut aussi chialer, la preuve avec toi ;)
Surtout Lucho
Mbappe fini meilleur buteur de la Liga, du mondial et de la LDC. Kane seulement de la Bundesliga. Mbappe en tant que buteur a su être plus complet et être performant tout le temps. Si le titre ne revenait pas à un joueur ayant gagné un grand trophée, il aurait mérité devant Kane. Après sa communication durant l'été lui a peut être été fatale. L'humilité de Kane l'a emportée et c'est pas illogique aussi
ho le mito la semelle sur vitinha? la faute aurait du etre lyonnaise lol c'est lui qui tape le pied de merah faut arreterd'inventer on a tous vu le ralenti nuamah qui prend un jaune parce qu'il rale a juste titre parce qu'il n'y avais pas faute alors paris est au dessus mais vient pas te plaindre d'arbitrage sur ce match la doué se fait tiré le maillot mais en fait de meme sur tout les contacts
"Je le voyait en direct durant le mois d Aout"... Juste avant qu il mene sa campagne personnelle à coup de grandes d interviews ds les medias de tout les pays. Il n a pas eu besoin de campagne AntiMabppe comme aime à le repeter un intervenant ici meme, il l a faite lui meme en manquant d'humilité. l un des criteres du ballon d Or : "la classe et le fair play", a cela on peut rajouter le deuxieme critère, "l aspect collectif et les trophees remportés",deux elements manquants cruellement à "l elu"...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
Loading
🗣️ « Kylian Mbappé a longtemps mené la course et Harry Kane est revenu. » Vincent Garcia, le rédacteur en chef de France Football, évoque le duel entre les deux stars. #EDS #BallonDor