Transfert à 45 ME, le PSG a bien touché le jackpot

Décisif dans la victoire du PSG face à l'OL, Mika Godts est persuadé que sa saison avec Paris vient de débuter. Le club de la capitale compte sur lui en l'absence de Kvaratskhelia.

Le PSG a pris le meilleur sur l’OL ce lundi soir, avec une victoire 2-0 qui lui permet d’être en tête de la Ligue 1 . Un début de saison finalement idéal après avoir trébuché lors des premiers matchs, mais l’ordre a été très vite rétabli. Malgré les blessures et les absences, Paris impose déjà sa loi en championnat. Pour cela, il a pu compter sur la performance remarquée de Mika Godts, très attendu depuis le début de saison, et encore plus avec la longue indisponibilité de Khvicha Kvaratskhelia. Le talentueux belge en faisait clairement trop depuis la reprise, voulant trop prouver au lieu de jouer simple et d’attendre le bon moment.

A l’heure où il a brillé face à l’OL avec un but et une passe décisive, Mika Godts a été félicité par Luis Enrique, qui lui a rappelé l’essentiel après la rencontre. « Mika est un joueur ambitieux ; avec beaucoup de qualités. Il a seulement 21 ans. Il a démarré avec beaucoup d’envie, en voulant dribbler le deuxième joueur avant le premier. Cela ne marche pas comme ça. Il s’est mis une pression en tête. On a placé beaucoup de confiance en lui. On l’a signé pour longtemps. Il doit être calme et tranquille. Il avait besoin de ce but, c’est clair. On espère voir beaucoup de lui à l’avenir », a livré l’entraineur du PSG.

Mika Godts croit au déclic contre l'OL

De son côté, l’ancien de l’Ajax Amsterdam avoue ne jamais avoir douté, même si les attentes autour de son transfert à 45 millions d’euros ont forcément pesé sur ses premiers pas. « J’essaie de travailler dur, de prendre ma chance quand elle se présente. Est-ce que ça va me débloquer ? Peut-être oui mais j’étais calme même avant ce but. J’essaye de travailler dur tous les jours et quand le coach a besoin de moi, je suis là pour aider l’équipe. Je suis content », a souligné l’ailier belge du Paris SG, persuadé que ce match face à l’OL représente un petit déclic pour lui.

L’avenir le dira, mais Mika Godts est un investissement sur le long terme, et ses premières apparitions décevantes laissent désormais voir une montée en puissance sur la durée, sous la houlette d’un Luis Enrique qui sait gérer les débuts de saison de ses recrues.