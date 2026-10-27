Transfert à 45 ME, le PSG a bien touché le jackpot

Transfert à 45 ME, le PSG a bien touché le jackpot

PSG
parGuillaume Conte
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Décisif dans la victoire du PSG face à l'OL, Mika Godts est persuadé que sa saison avec Paris vient de débuter. Le club de la capitale compte sur lui en l'absence de Kvaratskhelia.
Le PSG a pris le meilleur sur l’OL ce lundi soir, avec une victoire 2-0 qui lui permet d’être en tête de la Ligue 1. Un début de saison finalement idéal après avoir trébuché lors des premiers matchs, mais l’ordre a été très vite rétabli. Malgré les blessures et les absences, Paris impose déjà sa loi en championnat. Pour cela, il a pu compter sur la performance remarquée de Mika Godts, très attendu depuis le début de saison, et encore plus avec la longue indisponibilité de Khvicha Kvaratskhelia. Le talentueux belge en faisait clairement trop depuis la reprise, voulant trop prouver au lieu de jouer simple et d’attendre le bon moment.
A l’heure où il a brillé face à l’OL avec un but et une passe décisive, Mika Godts a été félicité par Luis Enrique, qui lui a rappelé l’essentiel après la rencontre. « Mika est un joueur ambitieux ; avec beaucoup de qualités. Il a seulement 21 ans. Il a démarré avec beaucoup d’envie, en voulant dribbler le deuxième joueur avant le premier. Cela ne marche pas comme ça. Il s’est mis une pression en tête. On a placé beaucoup de confiance en lui. On l’a signé pour longtemps. Il doit être calme et tranquille. Il avait besoin de ce but, c’est clair. On espère voir beaucoup de lui à l’avenir », a livré l’entraineur du PSG.

Mika Godts croit au déclic contre l'OL

De son côté, l’ancien de l’Ajax Amsterdam avoue ne jamais avoir douté, même si les attentes autour de son transfert à 45 millions d’euros ont forcément pesé sur ses premiers pas. « J’essaie de travailler dur, de prendre ma chance quand elle se présente. Est-ce que ça va me débloquer ? Peut-être oui mais j’étais calme même avant ce but. J’essaye de travailler dur tous les jours et quand le coach a besoin de moi, je suis là pour aider l’équipe. Je suis content », a souligné l’ailier belge du Paris SG, persuadé que ce match face à l’OL représente un petit déclic pour lui.
L’avenir le dira, mais Mika Godts est un investissement sur le long terme, et ses premières apparitions décevantes laissent désormais voir une montée en puissance sur la durée, sous la houlette d’un Luis Enrique qui sait gérer les débuts de saison de ses recrues.

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Le problème des lfistes dégénérés dans ton genre, c'est que vous ne maitrisez pas le français ! Ecrire chialer comme une fillette, ca se transforme avec vous en affirmation comme quoi seul les femmes pourraient pleurer ! Je ne suis pas responsable du fait de ton incompréhension de la langue française ! Je suis d'accord avec toi un homme ca peut aussi chialer, la preuve avec toi ;)

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Mbappe fini meilleur buteur de la Liga, du mondial et de la LDC. Kane seulement de la Bundesliga. Mbappe en tant que buteur a su être plus complet et être performant tout le temps. Si le titre ne revenait pas à un joueur ayant gagné un grand trophée, il aurait mérité devant Kane. Après sa communication durant l'été lui a peut être été fatale. L'humilité de Kane l'a emportée et c'est pas illogique aussi

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ho le mito la semelle sur vitinha? la faute aurait du etre lyonnaise lol c'est lui qui tape le pied de merah faut arreterd'inventer on a tous vu le ralenti nuamah qui prend un jaune parce qu'il rale a juste titre parce qu'il n'y avais pas faute alors paris est au dessus mais vient pas te plaindre d'arbitrage sur ce match la doué se fait tiré le maillot mais en fait de meme sur tout les contacts

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"Je le voyait en direct durant le mois d Aout"... Juste avant qu il mene sa campagne personnelle à coup de grandes d interviews ds les medias de tout les pays. Il n a pas eu besoin de campagne AntiMabppe comme aime à le repeter un intervenant ici meme, il l a faite lui meme en manquant d'humilité. l un des criteres du ballon d Or : "la classe et le fair play", a cela on peut rajouter le deuxieme critère, "l aspect collectif et les trophees remportés",deux elements manquants cruellement à "l elu"...

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