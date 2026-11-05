Le PSG a effacé les erreurs de Luis Campos
PSG•
parEric Bethsy
Plutôt inspiré dans ses choix cet été, Luis Campos a réussi un bon recrutement pour le Paris Saint-Germain. Ses signatures et le travail du coach Luis Enrique ont largement compensé les erreurs précédemment commises sur le marché des transferts.
Luis Campos a beau disposer d’une belle enveloppe pour recruter, son travail n’est pas simple pour autant. Les joueurs capables d’apporter une réelle plus-value à l’effectif du Paris Saint-Germain ne sont pas si nombreux sachant que les heureux élus doivent correspondre à tous les critères fixés par l’entraîneur Luis Enrique. Malgré ses compétences sur le marché des transferts, le conseiller sportif n’a pas toujours pris les bonnes décisions. On pense surtout au mercato estival 2025 durant lequel Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi avaient rejoint les Parisiens.
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Résultat, le gardien français a perdu sa place de titulaire après quelques mois. Et le défenseur central n’a pas justifié les 63 millions d’euros investis sur son transfert en provenance de Bournemouth. Avec moins de risques sur le plan financier, on peut également citer le jeune milieu espagnol Dro Fernandez, peu convaincant depuis son arrivée l’hiver dernier. Ces déceptions n’ont pourtant pas freiné l’avancée du double champion d’Europe satisfait de ses récentes recrues. A l’exception de Lucas Digne, les autres renforts s’adaptent chacun à leur rythme.
De plus en plus entreprenant, l’international français Maghnes Akliouche a l’entière confiance de Luis Enrique, également satisfait de l’évolution de l’ailier Mika Godts après des débuts difficiles. Quant à Ferran Torres, même s’il traverse une période plus compliquée, les premiers mois de l’attaquant espagnol sont globalement positifs. De quoi effacer les erreurs précédemment commises, d’autant que Luis Enrique a l’art de faire progresser ses joueurs comme Illia Zabarnyi, beaucoup plus fiable cette saison, ou encore le gardien russe Matvey Safonov, dont les performances font oublier le flop Lucas Chevalier.
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