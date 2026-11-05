EL : Real Sociedad - OL : les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
Real Sociedad : Marrero - Aramburu, Zubeldia, Sarr, Sergio Gómez - Yangel Herrera, Gorrotxa, Barrene, Guedes - Oskarsson, Oyarzabal
OL : Greif - Athekame, Bacher, Kluivert, Abner - Tolisso, Tessmann, Bidstrup - Boudache, Nakamura, Merah
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« Vinicius a mal vécu l'arrivée de Mbappé », ça balance au Real Madrid
Fragile 25Cent 😂
« Vinicius a mal vécu l'arrivée de Mbappé », ça balance au Real Madrid
Néfaste pour les équipes adverses.
Viré de Lyon, il revit à l’OL espagnol
bien vendu quand lyon avait besoin d'argent pour un joueur qui n'avait jamais vraiment eu sa chance ....
Lens protégé par les médias, ils accusent
Les clubs francais essaient de jouer comme le psg pensant que cela va leur permettre de s’en sortir. Sauf que c’est pas possible quand on n’ Et pateil pora pas le quart de la moitié de l’aisance technique des joueurs du psg. Et pareil pour les entraineurs. Le dhéma de jeu doit etre fonction des capacités des uns et des autres. Ce fut le cas cela ne l’est plus.
EL : Real Sociedad - OL : les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
et dire qu'il y en avait qui voulait voir Boudache a la place de Nuamah
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
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|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
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|14
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|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
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|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
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|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11