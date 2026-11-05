EL : Real Sociedad - OL : les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

Lens protégé par les médias, ils accusent

Les clubs francais essaient de jouer comme le psg pensant que cela va leur permettre de s’en sortir. Sauf que c’est pas possible quand on n’ Et pateil pora pas le quart de la moitié de l’aisance technique des joueurs du psg. Et pareil pour les entraineurs. Le dhéma de jeu doit etre fonction des capacités des uns et des autres. Ce fut le cas cela ne l’est plus.