Aller au contenu
Prince Amoako Junior

Le PSG supervise la petite merveille Prince Amoako Junior

PSG
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Agé de 19 ans, Prince Amoako Junior brille sous les couleurs du club danois de Nordsjaelland. Depuis plusieurs mois, les dirigeants du PSG surveillent de près le jeune attaquant ghanéen et devraient se mettre en action.
En mai dernier, la presse ghanéenne avait déjà évoqué l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Prince Amoako Junior. Journaliste spécialiste du football ghanéen, Joseph Ayinga-Walter avait expliqué que les champions d'Europe étaient déjà attentifs à la situation du jeune attaquant, qui était à l'époque dans le collimateur de Manchester United, mais aussi de Brighton, Bournemouth, Leipzig, Dortmund et de clubs espagnols et italiens. Un intérêt très vif qui semblait cependant s'être brutalement calmé.
En effet, depuis, on ne parlait plus réellement de cette piste pour le PSG, mais à en croire Transferfeed, Luis Campos est toujours très attentif concernant le natif d'Amasaman. Cependant, le dossier ne sera pas si simple que cela à finaliser, si le Paris SG le souhaite. En effet, l'attaquant de 19 ans a un contrat qui dure encore trois ans et demi avec Nordsjaelland et du côté des dirigeants de l'équipe danoise, on n'est pas du tout pressé de voir partir un joueur dont on sait que le potentiel est énorme. Cependant, contre un gros chèque, tout pourrait changer pour l'avenir de l'attaquant.

Le PSG supervise spécifiquement cet attaquant

Le Paris Saint-Germain est toujours dans la boucle et ne le cache plus. « Des émissaires du Paris Saint-Germain, chargés de superviser le football scandinave, suivent de près Prince Amoako Junior (..) Impressionnés par ses qualités athlétiques et techniques, les dirigeants du PSG étudieraient la possibilité de concrétiser leur intérêt face à une concurrence accrue. Le club parisien est conscient de la complexité d'un tel transfert », indique notre confrère. Si Transfermakt évoque un prix de huit millions d'euros pour Prince Amoako Junior, la presse ghanéenne estime que l'opération ne pourra pas se faire pour un montant total entre 27 et 32 ME. Si le PSG offre une telle somme, alors le club danois ne refusera pas de négocier le transfert d'un joueur que Nordsjaelland a fait signer en février 2025 en provenance de la Right to Dream Academy basée au Ghana.
P. Amoako Junior

P. Amoako Junior

GhanaGhana Âge 19 Attaquant

Europa Conference League

2026/2027
Matchs7
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Superliga

2026/2027
Matchs10
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs0
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
Lol A Transforme La Chaine Lequipe En Disney Channel
OL

L’OL a « transformé la chaîne L’Equipe en Disney Channel »

Om De Lange Va Eteindre Rulli Marseille Le Savait
OM

OM : De Lange va éteindre Rulli, Marseille le savait

Lasse Vire Des Stadier Les Sanctions Tombent
ASSE

L'ASSE vire des stadiers, les sanctions tombent

Bertrand Latour Et Laure Boulleau Pris La Main Dans Le Sac
TV

Bertrand Latour et Laure Boulleau pris la main dans le sac

Fil Info

L’OL a « transformé la chaîne L’Equipe en Disney Channel »
OM : De Lange va éteindre Rulli, Marseille le savait
L'ASSE vire des stadiers, les sanctions tombent
Bertrand Latour et Laure Boulleau pris la main dans le sac
Viré de Lyon, il revit à l’OL espagnol
Le PSG a effacé les erreurs de Luis Campos
Leverkusen-OM : Les choix forts de Genesio dévoilés
Pillé par Fonseca, l’OL compose un staff improbable
PSG : Le caprice à un demi-milliard de Luis Enrique

Derniers commentaires

Bertrand Latour et Laure Boulleau pris la main dans le sac

boulleau ce qu'elle sait faire de mieux, c'est avaler de la teub....elle me debecte

OM : McCourt avait dit oui pour une recrue cet été !

Il n'aurait servi à rien en plus. Et pourquoi pas Togo Ekambi pendant qu'on y est.

Bertrand Latour et Laure Boulleau pris la main dans le sac

Venant de 2 cloportes insignifiants au mono neurone, rien d'étonnant.

Indice UEFA : La France remercie Kylian Mbappé

tu le trouves ou ton pourcentage ? parce que moi je trouve 11% pour la france et 25% en comptant les liens streaming

L'ASSE vire des stadiers, les sanctions tombent

Claude Dautel, tu ne t'es pas demandé pourquoi il y avait des petites vagues rouges sous "les stadier" ?

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading