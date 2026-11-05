Le PSG supervise la petite merveille Prince Amoako Junior

Agé de 19 ans, Prince Amoako Junior brille sous les couleurs du club danois de Nordsjaelland. Depuis plusieurs mois, les dirigeants du PSG surveillent de près le jeune attaquant ghanéen et devraient se mettre en action.

En mai dernier, la presse ghanéenne avait déjà évoqué l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Prince Amoako Junior. Journaliste spécialiste du football ghanéen, Joseph Ayinga-Walter avait expliqué que les champions d'Europe étaient déjà attentifs à la situation du jeune attaquant , qui était à l'époque dans le collimateur de Manchester United, mais aussi de Brighton, Bournemouth, Leipzig, Dortmund et de clubs espagnols et italiens. Un intérêt très vif qui semblait cependant s'être brutalement calmé.

En effet, depuis, on ne parlait plus réellement de cette piste pour le PSG, mais à en croire Transferfeed, Luis Campos est toujours très attentif concernant le natif d'Amasaman. Cependant, le dossier ne sera pas si simple que cela à finaliser, si le Paris SG le souhaite. En effet, l'attaquant de 19 ans a un contrat qui dure encore trois ans et demi avec Nordsjaelland et du côté des dirigeants de l'équipe danoise, on n'est pas du tout pressé de voir partir un joueur dont on sait que le potentiel est énorme. Cependant, contre un gros chèque, tout pourrait changer pour l'avenir de l'attaquant.

Le PSG supervise spécifiquement cet attaquant

Le Paris Saint-Germain est toujours dans la boucle et ne le cache plus. « Des émissaires du Paris Saint-Germain, chargés de superviser le football scandinave, suivent de près Prince Amoako Junior (..) Impressionnés par ses qualités athlétiques et techniques, les dirigeants du PSG étudieraient la possibilité de concrétiser leur intérêt face à une concurrence accrue. Le club parisien est conscient de la complexité d'un tel transfert », indique notre confrère. Si Transfermakt évoque un prix de huit millions d'euros pour Prince Amoako Junior, la presse ghanéenne estime que l'opération ne pourra pas se faire pour un montant total entre 27 et 32 ME. Si le PSG offre une telle somme, alors le club danois ne refusera pas de négocier le transfert d'un joueur que Nordsjaelland a fait signer en février 2025 en provenance de la Right to Dream Academy basée au Ghana.