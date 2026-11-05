Bertrand Latour et Laure Boulleau pris la main dans le sac

Pendant l’après-match de Lens-Côme (1-9) mercredi soir, une mauvaise manipulation de la réalisation de Canal+ a permis d’entendre les échanges des journalistes et consultants. Les téléspectateurs ont pu s’apercevoir que Betrand Latour et Laure Boulleau n’étaient absolument pas affectés par la déroute lensoise.

L’humiliation du Racing Club de Lens a quand même fait des heureux chez Canal+ . Présents sur le plateau du Canal Champions Club, certains chroniqueurs ne se sont pas contentés d’analyser la contre-performance des Sang et Or face à Côme. Bertrand Latour et Laure Boulleau se sont effectivement lâchés alors qu’ils se pensaient hors antenne. Une mauvaise manipulation de la réalisation a permis d’entendre leurs échanges. La conversation a d’abord commencé avec un petit commentaire de Walid Regragui.

« On a vu dix buts, pas mal, hein ? », lance le nouveau consultant de la chaîne cryptée, à qui Laure Boulleau a répondu. « Normalement, il (Bertrand Latour) doit t’offrir un verre », a-t-elle rappelé à l’ancien sélectionneur du Maroc. Et pour cause, le journaliste avait parié pendant la rencontre sur le nombre de buts inscrits par les deux équipes. « T’avais pas remis un billet ? », lui demande Walid Regragui. « Si, j’avais mis 9 et 10 (buts), mais pour 10 j’avais mis que 10 balles », a confié Bertrand Latour, avant d’estimer son gain.

« Au total, il faut que je calcule, là. 500, 550 (euros) net, ça fait une demi-heure de Regragui », s’est amusé le journaliste passé par la chaîne L’Equipe, dont la réussite rendrait presque le Franco-Marocain jaloux. « C’est une bonne soirée pour lui financièrement », a souligné le technicien aux côtés de Laure Boulleau, d’excellente humeur. « On aura bien rigolé quand même », a osé l’ancienne joueuse du Paris Saint-Germain qui ne s’est visiblement pas gênée pour se moquer des Lensois.