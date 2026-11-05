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L’OL a « transformé la chaîne L’Equipe en Disney Channel »

L’OL a « transformé la chaîne L’Equipe en Disney Channel »

OL
parClaude Dautel
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Le départ précipité de Paulo Fonseca de l'Olympique Lyonnais pour rejoindre le Sporting ne passe toujours pas. Revenant sur ce transfert, Dave Appadoo a fait connaître sa stupéfaction et surtout sa désolation suite à ce changement d'entraîneur.
Tandis que Matthieu Louis-Jean est toujours en quête d'un entraîneur pour remplacer Paulo Fonseca, ce dernier a été officialisé mercredi par le Sporting. La page a donc été rapidement tournée entre les premières rumeurs et ce transfert du technicien portugais. Si dans un premier temps, le départ de Paulo Fonseca a été présenté comme une solution pour permettre à l'Olympique Lyonnais de faire des économies, tant le salaire du technicien, négocié par John Textor, était énorme, la réalité est que c'est le coach portugais qui a demandé à partir d'urgence pour rejoindre un club qui lui est cher. Dans un débat sur la chaîne L'Equipe, Dave Appadoo a vivement regretté que certains de ses confrères se soient laissés berner par cette présentation idyllique du départ de Paulo Fonseca. Le journaliste de France-Football n'a pas hésité à dire quelques vérités.

Le départ de Paulo Fonseca est scandaleux

Avec malice, Dave Appadoo a réglé quelques comptes sans jamais citer personne. « Moi je voudrais présenter mes excuses aux téléspectateurs. Pourquoi ? Parce que ça fait deux soirs de suite qu'il y a un changement de chaîne, d'un seul coup on passe de L'Équipe du soir à Disney Channel. Pourquoi ? On nous romance un truc depuis mardi. Moi j'ai l'impression un peu de me battre contre tout un plateau qui nous expliquait que « Fonseca faisait cela pour l’OL », limite il trouve son compte. Mais Lyon a été plus que correct avec Fonseca, alors que c’est aussi une perte pour la Ligue 1 parce que franchement ça fait partie des vrais bons techniciens, etc. Il a des limites par ailleurs, mais c'est un vrai bon technicien qui a fait beaucoup de bonnes choses avec Lyon. Mais faire ça, indépendamment de son niveau, c’est invraisemblable ! C'est une vraie trahison des supporters lyonnais », a lancé le journaliste après cette séquence assez incroyable du côté de l'Olympique Lyonnais.
La nomination du nouvel entraîneur pendant la trêve internationale permettra de savoir si les dirigeants de l'OL ont décidé de baisser d'un cran au niveau du standing de son entraîneur. En tout cas, plusieurs joueurs lyonnais, et notamment Corentin Toplisso, ont fait savoir via les réseaux sociaux qu'ils regrettaient le départ de Paulo Fonseca.
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boulleau ce qu'elle sait faire de mieux, c'est avaler de la teub....elle me debecte

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Venant de 2 cloportes insignifiants au mono neurone, rien d'étonnant.

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tu le trouves ou ton pourcentage ? parce que moi je trouve 11% pour la france et 25% en comptant les liens streaming

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Claude Dautel, tu ne t'es pas demandé pourquoi il y avait des petites vagues rouges sous "les stadier" ?

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