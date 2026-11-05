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OM : De Lange va éteindre Rulli, Marseille le savait

OM : De Lange va éteindre Rulli, Marseille le savait

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parClaude Dautel
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Tout proche de quitter l'OM lors du dernier mercato pour repartir aux Pays-Bas, Jeffrey De Lange a finalement profité du transfert de Geronimo Rulli à Manchester City pour devenir le portier numéro 1 à Marseille. Pas de quoi étonner les dirigeants marseillais.
Au coeur de l'été, et du mercato, le départ de Jeffrey De Lange vers le FC Twente semblait imminent, le portier néerlandais ne voulant plus cirer le banc du côté du Vélodrome. Même s'il a été déçu que ce transfert capote, Jeffrey De Lange a retrouvé le sourire lorsqu'il a appris que le portier argentin quittait l'Olympique de Marseille pour rejoindre Manchester City. Grégory Lorenzi n'ayant fait signer aucun gardien de but, De Lange est donc naturellement devenu le numéro 1 de l'OM. Et c'est peu dire qu'il a fait taire les critiques, puisque selon les outils statistiques, Jeffrey De Lange est le gardien de Ligue 1 qui a évité le plus de buts à son équipe.

De Lange monte de niveau, l'OM le savait

Même si tout n'est pas parfait dans le jeu du gardien de but néerlandais 28 ans, notamment ses sorties aériennes, le staff et les dirigeants de l'Olympique de Marseille savent qu'ils peuvent compter sur Jeffrey De Lange. Et ils ne sont pas surpris de voir qu'il a évité de nombreux buts depuis le début de la saison. « Au début, il voulait surtout ne pas commettre d'erreurs et ne prenait donc pas de risques, alors que Geronimo Rulli en prenait beaucoup avant lui. Il est intelligent, avec l'esprit bien rangé. Il préfère y aller crescendo et l'enchaînement des matches lui fait du bien »,a confié, dans L'Equipe, une source interne à l'OM.
L'OM n'a plus peur avec De Lange dans ses buts
De Lange rassure l'OM
Prenant connaissance de cette statistique flatteuse avant de faire face ce jeudi aux attaquants de Leverkusen, le gardien titulaire de l'Olympique de Marseille est resté zen, même si forcément cela lui fait plaisir. « Cette stat me fait sentir mieux et me donne de la confiance. Je peux progresser sur beaucoup d'aspects, être stable sur les ballons aériens, les duels. Je suis toujours critique avec moi-même, mais c'est bien de rester calme, de sentir la confiance du coach et de Nicolas Dehon (ndlr : l’entraîneur des gardiens de but de l’OM », a confié un Jefrrey De Lange, qui espère aussi être décisif en Ligue Europa contre le club allemand, avant le déplacement de dimanche à Lens.

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boulleau ce qu'elle sait faire de mieux, c'est avaler de la teub....elle me debecte

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tu le trouves ou ton pourcentage ? parce que moi je trouve 11% pour la france et 25% en comptant les liens streaming

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