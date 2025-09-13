Mbappé en sauveur, le Real se fait peur avant l'OM

Lors de la 4e journée de Liga, le Real Madrid s'est imposé à l'extérieur face à la Real Sociedad (2-1) ce samedi.

La partie n'a pas été simple pour les Merengue. Et ce malgré l'excellente première période de Kylian Mbappé. L'attaquant français, opportuniste après une erreur adverse, a d'abord ouvert le score à la 12e minute, avant de devenir passeur décisif pour Arda Güler (44e) après un bon travail sur le côté gauche.

Quelques minutes plus tôt, le Real s'était pourtant retrouvé à 10 suite à l'exclusion du défenseur central Dean Huijsen (32e). Ce fait de jeu a rééquilibré les débats. Les Madrilènes ont même tremblé jusqu'au bout pour conserver la victoire et la tête du championnat. Prochain rendez-vous pour eux, ce sera mardi avec la venue de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions.