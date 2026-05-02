Kylian Mbappé provoque des débats à Madrid
Kylian Mbappé dans le dur au Real

« Mbappé habillé en dictateur » : Madrid s'énerve

Kylian Mbappé02 mai , 10:30
parClaude Dautel
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Flamboyant pendant la première partie de la saison, Kylian Mbappé est désormais la cible de très vives critiques du côté du Real Madrid. La star française commence à vivre dans la capitale espagnole ce qu'il a vécu juste avant son départ du PSG.
Un peu moins de deux ans après sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé n'a pas encore gagné un trophée majeur avec les Merengue. Compte tenu des attentes placées dans celui qui est considéré comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, footballeur du monde, le retour de bâton est forcément violent. Tandis que les supporters du Paris Saint-Germain regardent tout cela avec délectation, du côté des fans madrilènes le ton monte de plus en plus contre le joueur français, parfois moqué dans des montages vidéos où l'on voit Kylian Mbappé déguisé en dictateur. Interrogé sur ce brutal désamour d'une partie des supporters du Real Madrid, lesquels ont même sifflé l'attaquant de 27 ans la semaine passée, Edgar Groleau avoue que c'est forcément brutal, mais qu'effectivement les performances de Mbappé ne sont pas à la hauteur de ce que les fans attendaient.

Mbappé n'a pas raté sa saison, mais...

« Kylian Mbappé, si on lui avait dit au moment de signer au Real Madrid : "Dans deux ans il y aura des montages de toi habillé en dictateur et on parlera de toi comme on parlait de toi au PSG sur la fin", il n’aurait jamais signé pour ça. À partir de là, il y a une petite partie d’échec pour Kylian Mbappé. Pour moi, jusqu’en décembre, sa saison est exceptionnelle, il a porté cette équipe. Il était à son meilleur niveau. Il n’était pas loin pendant plusieurs mois d’être à nouveau le meilleur joueur du monde et pendant longtemps les résultats du Real Madrid ont suivi, fait remarquer le correspondant de RMC à Madrid, avant d'entrer dans la partie la plus délicate. Après il y a eu cette histoire de blessure, ce qui n’est pas de sa faute, et là, la deuxième partie de saison elle n’est pas réussie. Au-delà des blessures et des résultats collectifs, quand tu regardes même son efficacité, il a besoin de beaucoup plus de tirs pour marquer (...) Est-ce que terminer sa deuxième saison au Real Madrid avec toutes ces critiques c’est acceptable ? Évidemment non. Il y a quelque chose qui cloche dans son histoire au Real Madrid. Sa saison n’est pas ratée, mais ce n’est pas une grande réussite. »
Et si lorsqu'il évoluait en France, Kylian Mbappé devait composer avec des médias plutôt pondérés, ce n'est pas le cas en Espagne. Les émissions du type El Chiringuito ou Carrusel Deportivo tapent de bon coeur sur l'attaquant français, et ne le lâchent plus. Surtout depuis que l'ancien joueur du PSG sort avec Ester Expósito, qui est également une star en Espagne. Heureusement pour le footballeur tricolore, il va rapidement retrouver le cocon de l'équipe de France pour le Mondial, l'occasion d'ajouter une troisième étoile sur le maillot des Bleus et faire taire les critiques.
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