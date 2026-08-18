TFC : Le transfert à 28 ME de Methalie tombe à l’eau





Parti de Toulouse pour rejoindre Sunderland en ce début de semaine, après un accord pour un transfert à Sunderland, Dayann Methalie n’a pas convaincu à la visite médicale. Le club anglais a décelé un problème au dos pour le défenseur de Toulouse de 20 ans, qui n’a pas vu son passage devant les médecins être validé. Le joueur est retourné à Toulouse pour passer des examens complémentaires, mais à moins d’un changement radical de diagnostic, Sunderland ne devrait pas prendre de risque avec un joueur dont le transfert devait se monter à 28 millions d’euros.