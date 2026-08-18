TFC : Le transfert à 28 ME de Methalie tombe à l’eau

avec les joueurs qu'il a autour de lui il peut. A l'om sans etre bien entouré il a ete le meilleur. Mais la les joueurs qui l'entoure sont d'un autre niveau que les chevres marseillaise
Va falloir changer la photo sérieux
Merci Ouatelse tu as bien résumé ce pauvre mec et nous économise du temps dans ton analyse de la " personne " .
Ou masculiniste....
Il n'est pas soumis par hasard( mais par plaisir), tout s'explique ! Hahaha !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
🚨Le transfert de Dayann Méthalie à Sunderland est suspendu après un souci à la visite médicale. Le club anglais a décelé un problème au dos. Le latéral gauche rentre immédiatement à Toulouse. Il va effectuer des examens complémentaires. #Mercato @leparisiensport