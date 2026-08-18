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TFC : Le transfert à 28 ME de Methalie tombe à l’eau

TFC18 août , 19:00
parGuillaume Conte
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Parti de Toulouse pour rejoindre Sunderland en ce début de semaine, après un accord pour un transfert à Sunderland, Dayann Methalie n’a pas convaincu à la visite médicale. Le club anglais a décelé un problème au dos pour le défenseur de Toulouse de 20 ans, qui n’a pas vu son passage devant les médecins être validé. Le joueur est retourné à Toulouse pour passer des examens complémentaires, mais à moins d’un changement radical de diagnostic, Sunderland ne devrait pas prendre de risque avec un joueur dont le transfert devait se monter à 28 millions d’euros.
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avec les joueurs qu'il a autour de lui il peut. A l'om sans etre bien entouré il a ete le meilleur. Mais la les joueurs qui l'entoure sont d'un autre niveau que les chevres marseillaise

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Va falloir changer la photo sérieux

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Merci Ouatelse tu as bien résumé ce pauvre mec et nous économise du temps dans ton analyse de la " personne " .

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Ou masculiniste....

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Il n'est pas soumis par hasard( mais par plaisir), tout s'explique ! Hahaha !

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