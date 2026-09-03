SMC : Saivet signe à Caen, l'étonnante déclaration de Clichy

Le club dirigé par la famille Mbappé ne désespère pas de remonter en Ligue 2, et s'offre un dernier renfort d'expérience pour cela. Même si son entraineur n'est visiblement pas au courant.

Satisfait du mercato de ses dirigeants, Gaël Clichy voit une bonne surprise arriver après la fin du mercato au SM Caen. Le club normand a débuté timidement sa saison dans le troisième échelon du football français, et ne semble pas vraiment armé pour retrouver un niveau plus conforme à son statut. Mais l’entraineur de Malherbe a beau avoir confié ce jeudi qu’il ne s’attendait pas à de nouvelles arrivées chez les joueurs libres, expliquant même que cela pouvait être compliqué d’intégrer un élément après tout le monde, L’Equipe annonce que le SM Caen a fait signer Henri Saivet à peine quelques heures plus tard.

« Si on ramène quelqu'un dans l'équation dans quelques semaines, je ne veux pas dire qu'on repart un petit peu en arrière mais finalement il faut faire passer un nouveau message à ce joueur et le faire adhérer au projet et ça prend toujours du temps. Donc on est bien. J'espère que l'on n'aura pas à aller chercher au delà de ce que l'on a dans le vestiaire parce que ça a été très bien fait », a pourtant fait savoir l’ancien joueur de Manchester City au moment de faire le tour de son effectif après le mercato.

L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux est resté à Clermont ces deux dernières années, et était donc libre de s’engager où bon lui semblait à 35 ans. Le challenge normand est quelque chose qui le séduit, et Henri Saivet, en bon élément d'expérience, va donc apporter pour une année au moins sa qualité au SM Caen. Nul doute que Gaël Clichy l'accueillera les bras ouverts, même s'il ne s'attendait visiblement à ce que ses dirigeants lui trouvent un joueur supplémentaire ce jeudi.