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SMC : Saivet signe à Caen, l'étonnante déclaration de Clichy

Ligue 303 sept. , 19:20
parGuillaume Conte
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Le club dirigé par la famille Mbappé ne désespère pas de remonter en Ligue 2, et s'offre un dernier renfort d'expérience pour cela. Même si son entraineur n'est visiblement pas au courant.
Satisfait du mercato de ses dirigeants, Gaël Clichy voit une bonne surprise arriver après la fin du mercato au SM Caen. Le club normand a débuté timidement sa saison dans le troisième échelon du football français, et ne semble pas vraiment armé pour retrouver un niveau plus conforme à son statut. Mais l’entraineur de Malherbe a beau avoir confié ce jeudi qu’il ne s’attendait pas à de nouvelles arrivées chez les joueurs libres, expliquant même que cela pouvait être compliqué d’intégrer un élément après tout le monde, L’Equipe annonce que le SM Caen a fait signer Henri Saivet à peine quelques heures plus tard.
« Si on ramène quelqu'un dans l'équation dans quelques semaines, je ne veux pas dire qu'on repart un petit peu en arrière mais finalement il faut faire passer un nouveau message à ce joueur et le faire adhérer au projet et ça prend toujours du temps. Donc on est bien. J'espère que l'on n'aura pas à aller chercher au delà de ce que l'on a dans le vestiaire parce que ça a été très bien fait », a pourtant fait savoir l’ancien joueur de Manchester City au moment de faire le tour de son effectif après le mercato.
L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux est resté à Clermont ces deux dernières années, et était donc libre de s’engager où bon lui semblait à 35 ans. Le challenge normand est quelque chose qui le séduit, et Henri Saivet, en bon élément d'expérience, va donc apporter pour une année au moins sa qualité au SM Caen. Nul doute que Gaël Clichy l'accueillera les bras ouverts, même s'il ne s'attendait visiblement à ce que ses dirigeants lui trouvent un joueur supplémentaire ce jeudi.
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Derniers commentaires

Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or

mais quel putain de footix celui là Va regarder du golf ou de tennis ! Qu'est ce qu'on en a foutre nous en tant que supporteurs qu'il finisse meilleur buteur partout si son équipe gagne pas ? mdr T'a cru que le but du foot c'etait d'avoir le 9 qui plante le plus ? t'es vraiment le roi des footix

Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or

Tu vis dans un monde parallèle ! Ton Mr Statistiques est parti, bim, le PSG gagne deux ldc d'affilé ! Il débarque dans le club le plus titré au monde et ce club ne gagne plus rien lol T'es vraiment un clown

Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or

Ca marche mieux depuis qu'il est parti ?????????????????????????

TV : Olivier Létang signe l’arrêt de mort de Ligue1+

"Il y a des clubs qui ont des budgets plus modestes et je me suis fait le porte-parole en disant qu’on attend qu’il y ait plus d’argent qui ruisselle pour les clubs." Oh le faux-cul ce Létang ! Alors que le PSG a proposé une redistribution plus équilibrée des droits TV internationaux afin de soutenir les clubs privés de revenus européen, Létang fait partie de ceux qui s'y opposent. https://uploads.disquscdn.com/images/f84ff029c73971aa86439493b1215d8b9c8b06edc46b064faf8e03970661bb03.jpg

Sulc invendable, l'OL n'a pas reçu une seule offre

Ben oui c'est bien pour ça qu'il fini meilleur buteur de l'équipe l'année dernière ! Des nuls comme lui on les veut tous les jours,je sais pas si tu regardes les matchs,mais c'est bien grâce à lui qu'on a gagné bon nombre de matchs!!!

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