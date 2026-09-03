Toulouse - Lille : les compos (20h45 sur Ligue 1+ 2)

3e journée de la Ligue 1 :

La compo du Toulouse FC : Restes - Messali, McKenzie, Nicolaisen, Tapé - Casseres, Vossah - Hidalgo, Jorgensen, Azizi - Russell-Rowe.

La compo du Lille OSC : Ozer - Santos, Ngoy, Alexsandro, Verdonk - André, Bentaleb - Ethan Mbappé, Haraldsson, Sahraoui - Giroud.