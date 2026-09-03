Toulouse - Lille : les compos (20h45 sur Ligue 1+ 2)

À part barca real et de temps en temps vraiment lathletico, quel club peut prétendre être champion ?
Et si Godts apport finalement plus que Barcola, que diras-tu ?
Quel tristesse ! Quel gâchis ! Merci G. Lopez… 😡
Alors pourquoi le PSG a attendu 10 piges pour la gagner ???? Si corruption ???
L'OL tentera d'aller le plus loin possible... alors que le PSG sait déjà que la Champions League lui est déjà promise. ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
Loading
#TFCLOSC, le 𝒐𝒏𝒛𝒆 𝒕𝒐𝒖𝒍𝒐𝒖𝒔𝒂𝒊𝒏 😈 Première titularisation de notre pitchoun Ilyas Azizi !
𝑳𝒆 𝑿𝑰 du LOSC pour défier le TéFéCé ⚔️ Coup d’envoi dans 45 min 🔜 Présenté par @eToroFr #TFCLOSC