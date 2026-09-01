L'OL fonce sur Yann Gboho !

Fin de mercato agitée pour l’Olympique Lyonnais, qui n’a pour le moment pas réussi à finaliser la vente de Malick Fofana, ce qui a annulé les arrivées de Youssouf Fofana et Keito Nakamura.

Un vrai coup de froid pour l’OL, qui a toutefois réactivé un dossier en urgence. En voyant qu’un accord oral avait été trouvé pour le transfert de Yann Gboho à Kansas City, le club rhodanien s’est immiscé dans le deal, annonce Foot Mercato. Même si la date limite est dépassée, les dirigeants lyonnais aimeraient faire venir le dribbleur toulousain pour compenser le départ de Malick Fofana, probablement en tant que joker.

Un profil réactivé à la dernière minute alors qu’un accord est annoncé entre Toulouse et la franchise de la MLS, voilà qui est original et soulève bien des questions alors que le gong du mercato 2026 a retenti. Les prochaines heures permettront de faire la lumière sur ces dossiers qui bougent dans tous les sens, alors que Malick Fofana n’a toujours pas signé dans son futur club.