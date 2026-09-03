PSG : Ferran Torres menace tout le monde

Un champion du monde a posé ses valises au PSG cet été, et il vient pour pousser les titulaires habituels avec la complicité de Luis Enrique.

Ferran Torres a tout pour plaire à Luis Enrique. L’entraineur du PSG, qui a eu le champion du monde sous ses ordres avec la Roja, adore les joueurs hybrides, capables de s’adapter aux exigences tactiques et de se rendre utiles selon les besoins. Interrogé en marge du Media Day du PSG, la recrue arrivée en provenance du FC Barcelone a mis les choses au clair. Il ne vient pas à Paris pour jouer comme avant-centre, mais bien pour occuper les différents postes de la ligne d’attaque.

Ferran Torres, le couteau suisse du PSG

« Luis Enrique me demande la même chose qu’avant, il veut que je puisse évoluer dans les trois positions offensives. C’est important parce que pouvoir jouer à plusieurs postes, c’est bien pour moi et pour l’équipe. Je me sens à l’aise au poste de numéro 9 auquel j’ai joué ces deux dernières années. Mais au premier match il m’a fait entrer ailier droit et j’ai mis deux buts, donc peu importe où il me fait jouer », a souligné l’ancien joueur de Manchester City, qui représente ainsi une menace pour tous les joueurs de ligne d’attaque, que ce soit Dembélé, Doué ou Kvaratskhelia.

Et visiblement, cette saison, Luis Enrique a décidé de maintenir la pression sur tout le monde, n’hésitant pas à sortir rapidement des titulaires s’il n’est pas satisfait du niveau de jeu ou de l’implication des joueurs concernés. Si d’autres joueurs sont amenés à partir en pause comme ce fut le cas avec Ousmane Dembélé, alors Ferran Torres sera là pour prendre la suite. Même si la question que se posait Bradley Barcola la saison passée sera toujours de mise : quel sera le trio offensif aligné par Luis Enrique dans les gros matchs.

Ferran Torres, qui a souvent eu un rôle de joker dans sa carrière, pourra rapidement voir si son statut a changé désormais au PSG.