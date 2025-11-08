Dönnum va prendre cher, Toulouse est révolté

Aron Donnum

Coupable d’un geste au minimum blessant envers le Havrais Simon Ebonog dimanche dernier, l’ailier de Toulouse Aron Dönnum devra s’expliquer devant la commission de discipline. En attendant, le Norvégien peut compter sur le soutien de ses coéquipiers.
Aron Dönnum risque gros. Dans une altercation avec le Havrais Simon Ebonog dimanche dernier, l’ailier de Toulouse avait agité sa main devant son nez, comme pour indiquer la mauvaise haleine de son adversaire. Malgré le démenti du Norvégien, son geste au minimum blessant a été jugé raciste du côté normand. Et la commission de discipline, saisie par le Conseil national de l’éthique, l’a convoqué le 26 novembre.
Déjà suspendu contre Lorient dimanche pour accumulation de cartons jaunes, Aron Dönnum peut s’attendre à une sanction alors que ses coéquipiers ne cessent de le défendre. « On était un peu surpris parce qu'on connaît tous Aron, il n'est pas raciste, a réagi Yann Gboho devant les médias. Je ne vais pas passer par 15 000 chemins, il n'est pas raciste. Après, ce qu'il a fait, peut-être que ce n’est pas un geste à faire. Sur un terrain de foot, tout est interprété comme les gens le veulent. Mais entre le fait que ce soit un geste qui ne se fait pas et le racisme en question, il y a une grosse différence. On connaît Aron, vous avez vu les stories qu'on a mises. On le soutient, on le connaît, on sait qu'il n'est pas comme ça. »

« Sur le terrain, évidemment qu'il va nous manquer ce week-end. Je pense que c'est ça le plus important, a souligné l’ailier ivoirien. Mais on le soutient évidemment. J'ai un peu parlé avec lui le lendemain, il ne se sentait pas forcément bien parce qu'on ne se sent jamais bien quand on est accusé de choses comme ça, c'est grave. Mais c'est quelqu'un de fort, il va revenir. On compte sur lui et il a tout notre soutien évidemment. Ce sont les gens qui interprètent les choses comme ils veulent. Je trouve que c'était un peu abusé, c'est un geste qu'il a fait sans réfléchir. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça. » Pour son geste, Aron Dönnum risque entre 2 et 10 matchs de suspension.
