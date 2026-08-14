OL : Le transfert de Malick Fofana reporté

Très apprécié en Italie, Malick Fofana s'est toutefois vu signifier que l'Inter Milan n'en faisait pas une priorité pour cet été. Le club lombard a deux autres solutions avant lui. L'OL attendra le dernier moment pour cette grosse vente.

Malick Fofana a le profil parfait pour la vente forcée de l’OL en fin de mercato . Le Belge fait saliver de nombreux clubs, notamment en Italie, et ses qualité sont indéniables. Surtout, après une saison forcément décevante car il a été longtemps blessé, l’ailier lyonnais retrouve clairement son meilleur niveau. Son match retour face au Sparta Prague a démontré qu’il était sur la bonne voie. Et si l’OL espère compter sur lui contre Fenerbahçe, son départ dans les derniers jours du mercato est largement envisageable.

Fofana, le plan C de l'Inter Milan

Sa cote est très élevée notamment en Serie A . L’AS Roma le suit de longue date, mais les Romains ne sont toujours pas passé à l’action. L’Atalanta Bergame estime que Fofana est le joueur parfait pour compléter son équipe et continuer à le faire progresser, mais forcément les 40 ME demandés par l’OL freine la DEA. Du côté de l’Inter Milan, la stratégie est plus claire.

Selon les révélations de TMW, le club lombard a fait de Fofana son plan C pour le recrutement d’un joueur offensif cet été. Les deux priorités sont désormais connues pour le board milanais. Il s’agit de Nico Gonzalez, le joueur formé au Barça qui évolue désormais à Manchester City, dont le prix est également évalué à 40 ME. L’autre solution se nomme Moussa Diaby, qui a de grandes chances de quitter l’Arabie Saoudite dans les prochaines semaines. L’ancien international français est encore jeune à 27 ans, et a vu sa valeur baisser pour atteindre 25 ME.

Des pistes qui mettent pour le moment Malick Fofana au second plan, mais les dirigeants lyonnais le savent bien. Tout peut s’agiter dans les derniers jours du mercato. Et ce n’est pas pour rien que l’OL a avancé ses pions dans le dossier Min-Su Kim, l’ailier sud-coréen de Gérone qui serait capable de remplacer le Belge au pied levé en cas de transfert de dernière minute.