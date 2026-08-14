OM : McCourt veut les virer, les stars se révoltent

OM : McCourt veut les virer, les stars se révoltent

OM14 août , 8:00
parGuillaume Conte
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Deux des plus gros salaires du club ont refusé de partir alors que leur départ était bouclé. Le choix de Frank McCourt de confier le mercato de l'OM a une agence spécialisée ne plait pas à tout le monde.
Obligé de vendre en masse cet été pour mettre fin au déficit structurel du club, les dirigeants marseillais laissent partir de nombreux joueurs. Mais malgré les accords trouvés et les gros salaires sur le départ, deux énormes couacs font tache dans le mercato de l’OM. Pierre-Emile Hojbjerg était d’accord pour rejoindre Newcastle, et le montant du transfert était déjà ficelé avant que le Danois ne fasse demi-tour. Même chose pour Nayef Aguerd ce jeudi soir, avec la décision du Marocain de ne pas rejoindre la Real Sociedad, alors que tout était bouclé et que, même si cela diverge selon les sources, la visite médicale n’était pas le problème.

Une agence sulfureuse pour vendre à tout prix

Que se passe-t-il donc avec ces transferts qui capotent au dernier moment, chose rare quand l’accord est total ? Journaliste passé par Le Progrès, France Télévisions et La Provence notamment, Adrien Pittore a sa petite idée. Frank McCourt, qui n’avait visiblement pas confiance en ses dirigeants, a sollicité l’agence Unique Sport Group pour forcer les départs cet été à l’OM. Et visiblement les méthodes de ces intermédiaires laissent à désirer, et mettent les joueurs dans une situation très compliquée pour les transferts. Au point de voir tous ces refus.
« Franche réussite de la part du clan McCourt d'avoir missionné l'agence Unique Sport Group pour vendre les joueurs à l'OM, et ne plus être embêté par leur entourage au moment des négociations... Deuxième échec avec Aguerd et Hojbjerg… C'est lié au fonctionnement d'Unique Sport. Ils font le deal en amont, sans consulter l'entourage. Puis présente joueur. Si la piste plaît, on fait la VM et on découvre toutes les infos, dont les idées du coach, après... D'où le revirement d’Aguerd... Je pense qu'il y a un profond désaccord entre les joueurs et Franck McCourt. L'américain veut vendre à tout prix et à qui veut. Mais les joueurs Hojbjerg (veut le Milan), Aguerd, Harit... font comprendre qu'ils choisiront leur destination », a expliqué le journaliste, pour qui les méthodes de l’Unique Sport Group ne sont clairement pas celles en vigueur dans le monde du football.
Lassé des promesses de Pablo Longoria et Medhi Benatia de vendre alors que les ex-dirigeants achetaient à tout-va, Franck McCourt a décidé de solliciter une agence privée pour s’occuper des départs à l’OM. Avec des méthodes qui n’ont pas l’air de plaire.

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125+ des bonus pour arriver à 150M et c'est réglé. Aucun intérêt de conserver Barcola et faire capoter ce transfert alors que son remplaçant a été acheté.

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Ce qui est officiel c'est la piste Magassa celle de Casseres c'est le gars de Winamax qui a lancé la piste non le club.

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Si ca passe a 125 ou plus avec Ferran et Godts qui arrive (avec un petit Ordenez en prime...) c'est du 5 étoiles Mr Campos quand même notamment ratio vente/achat !!!

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Y en a marre, t'es gentil, mais comme nous avec Textor, on a payé une gestion calamiteuse de plusieurs années. La situation de ton club pourrait être encore plus catastrophique sans Mc Court. l'OM pourrais être dans la même situation que Bordeaux.

EdF : Gilbert Brisbois cherche les problèmes avec Zidane et son staff

Mr brisbois tu le sais plus que quiconque ,que l'expérience dans tous les domaines n'a pas de prix . Et laissez l'affaire des diplômes est le domaine de l'administratif . Occupes toi de débriefer les compositions,le jeu et la tactique dans les matchs de football et tout ira pour le mieux .

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