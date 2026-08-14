PSG : Liverpool monte à 125 ME, ça sent le départ pour Barcola

PSG : Liverpool monte à 125 ME, ça sent le départ pour Barcola

PSG14 août , 8:20
parGuillaume Conte
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Déterminé à toucher les 170 ME, le PSG voit Liverpool hausser son offre pour Bradley Barcola. L'accord est proche mais pas encore finalisé.
Toujours pas d’offre officielle de Liverpool pour s’offrir Bradley Barcola. Mais les discussions continuent et ont passé un nouveau cap dans la nuit de jeudi à vendredi. Non utilisé contre Aston Villa ce mercredi, l’attaquant du PSG avait été un peu amoindri par un virus la semaine précédente. Mais impossible de ne pas remarquer que, comme Ibrahim Mbaye, les joueurs en instance de départ n’ont pas été sollicités par Luis Enrique sur cette rencontre. De quoi démontrer que l’entraineur parisien ne compte que sur des joueurs ultra-motivés et concentrés à 100 % pour cette saison.
Cela ne peut pas être le cas avec un élément comme Bradley Barcola, qui a déjà trouvé un accord avec Liverpool pour son futur contrat, et ne doit pas être totalement avec le PSG dans sa tête, même s’il n’a pas provoqué de bras de fer et n’est pas parti au clash.

Liverpool monte à 125 ME pour Barcola

Les négociations continuent donc entre les deux clubs, et Liverpool est revenu à l’attaque avec une proposition rehaussée. Mais toujours oralement, ce qui n’implique aucune démarche et ne garantit pas que tout sera exactement de la même tenue une fois couché sur papier. En tout cas, selon les informations du journaliste spécialiste du mercato Nicolo Schira, les deux parties se rapprochent sacrément depuis que les Reds ont décidé de placer 125 millions d’euros sur la table.
Peu de précisions sont données sur d’éventuels bonus, et le montant total possible du transfert. 125 ME est en tout cas le montant cash proposé par le club de la Mersey, et nul doute que cette somme peut montrer et approcher les 150 ME avec les bonus. Encore loin des 170 ME visés par le PSG pour laisser partir l’ancien lyonnais. La première proposition de Liverpool était de 115 ME. Un effort a été fait, mais il reste à savoir si cela suffira pour que Nasser Al-Khelaïfi ouvre la porte des discussions pour finaliser ce transfert. Pour le moment, Paris est en position de force et peut se permettre d’attendre que Liverpool aille encore plus haut, pour se rapprocher des fameux 170 ME demandés. Selon la source italienne, un départ de Barcola se dessine tout de même de plus en plus clairement.
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Derniers commentaires

PSG : Liverpool monte à 125 ME, ça sent le départ pour Barcola

125+ des bonus pour arriver à 150M et c'est réglé. Aucun intérêt de conserver Barcola et faire capoter ce transfert alors que son remplaçant a été acheté.

L’OL doit recruter Casseres, c’est un ordre

Ce qui est officiel c'est la piste Magassa celle de Casseres c'est le gars de Winamax qui a lancé la piste non le club.

PSG : Liverpool monte à 125 ME, ça sent le départ pour Barcola

Si ca passe a 125 ou plus avec Ferran et Godts qui arrive (avec un petit Ordenez en prime...) c'est du 5 étoiles Mr Campos quand même notamment ratio vente/achat !!!

OM : Lorenzi a trouvé le latéral parfait en Allemagne, il attend le feu vert

Y en a marre, t'es gentil, mais comme nous avec Textor, on a payé une gestion calamiteuse de plusieurs années. La situation de ton club pourrait être encore plus catastrophique sans Mc Court. l'OM pourrais être dans la même situation que Bordeaux.

EdF : Gilbert Brisbois cherche les problèmes avec Zidane et son staff

Mr brisbois tu le sais plus que quiconque ,que l'expérience dans tous les domaines n'a pas de prix . Et laissez l'affaire des diplômes est le domaine de l'administratif . Occupes toi de débriefer les compositions,le jeu et la tactique dans les matchs de football et tout ira pour le mieux .

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