Pourquoi Pierre Sage veut absolument ce joueur de l’OL

L'OL voit Pierre Sage et Crystal Palace fondre sur l'un de ses éléments défensifs. Cet intérêt pour Ainsley Maitland-Niles s'explique.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais ont pris cette information à la rigolade. En voyant que Pierre Sage, tout nouvel entraineur de Crystal Palace, voulait acheter Ainsley Maitland-Niles, les fans de l’OL ont proposé un package comprenant Duje Caleta-Car, Tanner Tessmann et Orel Mangala. Pas certain que l’offre promotionnelle tente le nouveau manager des Eagles. En revanche, en ce qui concerne l’ancien joueur d’Arsenal, la presse anglaise confirme qu’il s’agit bien d’une propriété de Pierre Sage.

Combien l'OL peut récupérer pour Maitland-Niles ?

Mais pourquoi l’ancien coach de l’OL et de Lens s’intéresse-t-il autant à « AMN », qui n’a pas spécialement crevé l’écran avec Lyon ? Tout simplement parce qu’il l’a déjà eu sous ses ordres, et apprécie tout particulièrement sa double formation au poste d’arrière droit et de milieu de terrain. Une polyvalence qui entre parfaitement dans le cadre du projet que Sage veut mettre en place à Palace.

Lors de son passage sur le banc lyonnais, le technicien français avait déjà confié à quel point il appréciait Maitland-Niles. « Quand il joue arrière droit, il joue souvent tout sauf latéral. Le jeu l'amène à d'autres positions. Il a des caractéristiques assez élargies. Il a la capacité de jouer dans des espaces courts. Je pense qu'il a été victime de cette pluralité », avait glissé Pierre Sage, persuadé que la dimension physique de l’Anglais, son expérience et sa capacité à jouer à ce rôle hybride de latéral capable de monter au milieu, en font la recrue parfaite pour le club londonien.

L’OL ne devrait pas s’y opposer, à condition d’y trouver son compte. Pierre Sage est forcément au courant des difficulté financières du club rhodanien, mais un départ pour 8 millions d’euros, pour un joueur à un an de la fin de son contrat et qui aura 29 ans en août, est évoqué.