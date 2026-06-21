Pourquoi Pierre Sage veut absolument ce joueur de l’OL

momo ferme la
flop...... aucun amour propre tu fais pitié
je préfère 1000 fois que l'on vende Orel Mangala et/ ou Tanner Tessmann car on a du monde a mettre en milieu défensif Tyler Morton, Mathis De Carvalho, Corentin Tolisso et peut être Mads Bidstrup derrière , on a personne Faudra pas avoir des blessés comme on a eu devant cette année
Il y a surement mieux (à quel prix) mais pour l'instant on a pas Ensuite le 4 ou 5 aout on va jouer le troisième tour des qualifs Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico sont suspendus on vend Ainsley Maitland-Niles , Abner Vinícius Notre défense se sera : Clinton Mata , Duje Caleta-Car , Ruben Kluivert , Yacine Chaïb
On a pas besoin d'un nouveau titulaire en attaque. Autant bosser avec nos jeunes Ndjantou et Mbaye qui ont le potentiel de rentrer dans la rotation.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
Afonso Moreira quitte l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le Bayer Leverkusen 🇩🇪 Merci pour cette magnifique saison sous le maillot lyonnais : tes buts, ton énergie, ton état d'esprit 🙏❤️ Bonne continuation pour la suite de ta carrière ⚽🔥