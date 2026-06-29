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Cresswell

Rennes défie Pierre Sage et fait all-in sur Cresswell

Rennes29 juin , 11:00
parHadrien Rivayrand
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Le Stade Rennais est à la recherche d'un nouveau défenseur central et souhaite tenter sa chance pour Charlie Cresswell. Mais le dossier s'annonce particulièrement compliqué pour le club breton.
Le Stade Rennais aura à cœur de se montrer ambitieux la saison prochaine. Franck Haise sait que cela passera par un mercato estival réussi. L'ancien entraîneur de Nice souhaite notamment renforcer sa défense avec l'arrivée d'un central de qualité et encore jeune. Il apprécie tout particulièrement le profil de Charlie Cresswell, qui souhaite quitter Toulouse afin de relever un nouveau défi au plus haut niveau. En plus du Stade Rennais, l'international anglais espoirs de 23 ans suscite également l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League. De quoi lui promettre un été animé.

Cresswell, Rennes a encore du boulot 

Selon les informations du compte Jonathan35001, bien informé sur l'actualité du Stade Rennais, le club breton est prêt à faire « all-in » pour s'attacher les services du natif de Preston. Le principal obstacle reste toutefois le prix fixé par Toulouse, qui réclamerait près de 30 millions d'euros pour laisser partir Charlie Cresswell cet été. De son côté, le journaliste Sacha Tavolieri affirme que Crystal Palace est également très actif sur ce dossier. Le club entraîné par Pierre Sage a d'ailleurs récemment pris contact avec l'entourage du défenseur britannique, dont le profil est particulièrement apprécié en interne par les Londoniens.

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À noter que, s'il venait à quitter Toulouse cet été, Charlie Cresswell privilégierait pour le moment un retour en Angleterre. Le Stade Rennais devra donc se montrer particulièrement convaincant pour espérer rafler la mise pour le défenseur. L'ancien joueur de Leeds possède un fort potentiel et nourrit l'ambition d'intégrer un jour la sélection des Three Lions. Jouer en Premier League jouerait donc en sa faveur de ce point de vue là.
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EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Tu sais quand je mets "vous", je parle des Lyonnais au sens large... Toute la saison vous nous avez bassiné avec Tolisso en selection, avant lui c etait Cherki, et puis il y a eu Lacazette, Fekir etc... Donc ne fait comme si "toi" tu découvrais le mouvement, donc je reitere, ton "ouin ouin ouin" est vraiment malvenue provenant d un Lyonnais !!! Ps la preuve le commentaire de Majortom plus haut.

Beye viré, Genesio arrive, l'OM accélère enfin

Pas sur qu'il ait le charisme suffisant pour supporter tout ça. en tout cas si ça se fait , ca signifie chèque pour Baye et contrat + prime pour Pep. Encore une belle opération marseillaise.

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salut parisforever , si c'était vraiment le cas , ne serait-t-il pas déjà dans un top club . je reste sur ce coup là , comme sur d'autre , dubitatif

EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Kanté n'a rien a faire dans cette équipe. Il est rincé physiquement, et souvent blessé d'après l'articcle. Faute professionnel de Deschamps qui aurait pu compter sur un Tolisso qui avait lui aussi l'expérience de coupe du monde.

EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Le PSG, avant même la reprise, a déjà deux trophées à aller chercher... Pas mal de joueurs de l'effectif ont besoin d'un vrai break, WZE en fait partie, depuis l'Euro il enchaîne. Et puis, ne commence pas à nous casser les coquilles avec tes histoires de budgets, tu sais parfaitement que ça ne veut rien dire, l'OM avait bien un budget approchant les 300M la saison passée et pourtant vous n'avez accompli aucun des objectifs fixés !!!

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