Rennes défie Pierre Sage et fait all-in sur Cresswell

Le Stade Rennais est à la recherche d'un nouveau défenseur central et souhaite tenter sa chance pour Charlie Cresswell. Mais le dossier s'annonce particulièrement compliqué pour le club breton.

Le Stade Rennais aura à cœur de se montrer ambitieux la saison prochaine. Franck Haise sait que cela passera par un mercato estival réussi. L'ancien entraîneur de Nice souhaite notamment renforcer sa défense avec l'arrivée d'un central de qualité et encore jeune. Il apprécie tout particulièrement le profil de Charlie Cresswell, qui souhaite quitter Toulouse afin de relever un nouveau défi au plus haut niveau. En plus du Stade Rennais, l'international anglais espoirs de 23 ans suscite également l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League. De quoi lui promettre un été animé.

Cresswell, Rennes a encore du boulot

Selon les informations du compte Jonathan35001, bien informé sur l'actualité du Stade Rennais, le club breton est prêt à faire « all-in » pour s'attacher les services du natif de Preston. Le principal obstacle reste toutefois le prix fixé par Toulouse, qui réclamerait près de 30 millions d'euros pour laisser partir Charlie Cresswell cet été. De son côté, le journaliste Sacha Tavolieri affirme que Crystal Palace est également très actif sur ce dossier. Le club entraîné par Pierre Sage a d'ailleurs récemment pris contact avec l'entourage du défenseur britannique, dont le profil est particulièrement apprécié en interne par les Londoniens.

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À noter que, s'il venait à quitter Toulouse cet été, Charlie Cresswell privilégierait pour le moment un retour en Angleterre. Le Stade Rennais devra donc se montrer particulièrement convaincant pour espérer rafler la mise pour le défenseur. L'ancien joueur de Leeds possède un fort potentiel et nourrit l'ambition d'intégrer un jour la sélection des Three Lions. Jouer en Premier League jouerait donc en sa faveur de ce point de vue là.