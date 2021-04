SL : La Juve et le Real virés de C1 pour un an ?

Dans : Super League.

Le projet de SuperLigue a officiellement été mis sur pause, mais certains clubs risquent de payer cher les conséquences de cette tentative de création de ligue fermée.

A la télévision espagnole, le président madrilène Florentino Pérez a totalement assumé son intention de créer la SuperLigue afin de survivre économiquement. Cela étant, ce projet a coulé en seulement 48 heures devant la contestation quasiment unanime des amoureux du football. Les six clubs anglais concernés (Tottenham, Manchester City, Arsenal, Manchester United, Chelsea et Liverpool) ont rapidement fait un pas en arrière et se sont excusés auprès de leurs supporters et de l’UEFA. L’instance européenne a apprécié ce geste et devrait se montrer clémente envers les poids lourds du championnat anglais.

L’Atlético de Madrid, l’Inter Milan et l’AC Milan devraient également s’éviter les foudres de l’UEFA pour avoir également dit stop assez vite. En revanche, le Barça mais surtout la Juventus Turin et le Real Madrid, dont les présidents sont à l’origine de la création de la Super Ligue, risquent gros. A en croire les informations obtenues par la Gazzetta dello Sport, certains clubs ont officiellement demandé à l’UEFA de punir sévèrement le Real Madrid et la Juventus Turin en leur infligeant un an d’exclusion de la Ligue des Champions. Pour l’heure, l’instance européenne n’a pas encore fait de choix définitif mais de toute évidence, des sanctions seront prononcées contre les clubs fondateurs. Si le règlement le permet...

Par ailleurs, l’UEFA prépare des clauses afin d’empêcher toute nouvelle fronde dans le futur. Les clubs européens engagées en Conférence League, en Ligue des Champions et en Europa League devront s’engager à respecter les règles sous peine de sanctions sportives et financières. Enfin, le fair-play financier devrait rapidement être réformé afin d’être moins contraignant. Les clubs fondateurs de la Super Ligue auront au moins obtenu cela de la part de l’UEFA.