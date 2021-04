SL : L'Inter et Chelsea abandonnent la Super Ligue

Dans : Super League.

La Super Ligue explose en plein vol puisque à l'aube Chelsea a décidé d'imiter les cinq autres clubs de Premier League, et a annoncé sa décision d'abandonner la compétition lancée il y a un peu plus de 48 heures par Florentino Perez et André Agnelli. Puis c'est d'Italie qu'est venu un nouveau coup probablement fatal, puisque l'Inter a fait savoir dans un communiqué à l'agence ANSI qu'il ne fallait plus compter sur le leader de la Serie A pour jouer la Super Ligue. Et des rumeurs venues de Milan affirme que l'AC Milan devrait rapidement jeter l'éponge, laissant seulement le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus, l'Atlético Madrid dans ce qui ressemble à un naufrage.