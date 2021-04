SL : Aulas et Al-Khelaïfi plébiscités par l’UEFA !

Dans : Super League.

Au contraire des douze clubs fondateurs de la SuperLigue, Nasser Al-Khelaïfi (PSG) et Jean-Michel Aulas (OL) sont restés fidèles à l’UEFA.

Dans un tweet publié lundi, Jean-Michel Aulas s'est rangé derrière le président du Paris Saint-Germain, qui a fait le choix de soutenir l’UEFA et de ne pas rejoindre la SuperLigue européenne. Au lendemain d’une journée chaotique, le président de l’instance européenne Aleksander Ceferin a rendu un vibrant hommage à Jean-Michel Aulas et à Nasser Al-Khelaïfi pour leur fidélité. Le FC Séville et le Bayern Munich ont également reçu les compliments du patron de l’UEFA.

« Nasser, merci du fond du cœur, vous avez montré que vous aimez le football, vous êtes un grand homme et j’ai beaucoup appris de vous. Je remercie aussi Karl-Heinz Rummenigge, un fantastique président pour l'ECA (Association des Clubs Européens) et Jean-Michel Aulas, qui est venu ici aujourd’hui, mais aussi José (Castro, président du Séville FC), avec qui j'ai eu une discussion très rassurante hier (lundi) soir et avec qui nous partageons la même vision du football. Merci à vous » a lâché le dirigeant slovène, rassuré de savoir qu’il peut encore compter sur le soutien de certains gros clubs européens tels que le PSG, l’OL ou encore Séville. Ces dernières heures, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et Everton ont également communiqué de manière officielle pour dénoncer la SuperLigue et par conséquent soutenir l’UEFA.